Los mejores memes de la victoria de Argentina sobre Chile

Chile y la tristeza de haber nacido en un pasillo, hablan y no se entiende q dicen , viven pendientes q no los tape una ola, vayan a llorarle a la Thatcher , Argentina no olvidará jamás que en Malvinas Perú fue hermano no traidor . Son un Churrasco . Hermosa mañana verdad … pic.twitter.com/LkswURdRsO