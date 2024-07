Marcelo Bielsa contundente: “Uruguay está para competirle a cualquiera”

Marcelo Bielsa, mejor conocido como ‘El Loco’, director técnico de la selección nacional de Uruguay, dejó bastante en claro que la victoria tras sufrir en el tiempo reglamentario, sumado a la tanda de penales con el combinado de Brasil en los cuartos de final de la Copa América que se lleva a cabo en suelo estadounidense, llegó de la forma ‘a la uruguaya’. Además, el entrenador aseguró que la celeste está totalmente “preparada para jugar contra cualquier rival”.

“Todo lo que sucede llega a la uruguaya, siempre son los jugadores los que le dan el perfil al equipo”, aseguró Bielsa en lo que fue la rueda de prensa posterior al partido que se llevó a cabo en las instalaciones del Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada), que ganó su equipo por con marcador de 4 goles por 2 desde los doce pasos luego de que los 90 minutos reglamentarios tuvieran un marcador igualado a cero goles.

10 en cancha y Uruguay supo resolver

“El partido fue muy cerrado, muy disputado, parejo, con pocos cambios de dominio. Con un hombre menos nos resignamos a defender en nuestro campo, nuestra área, pero no sufrimos situaciones de gol. Aferrarse al resultado como lo ha hecho hoy el equipo denota un perfil del fútbol uruguayo”, añadió el experimentado estratega.

Uruguay sufrió en los minutos finales del partido ya que se vio con 10 hombres en sus filas, luego de que Nahitan Nández recibiera una tarjeta roja directa por una falta sobre el atacante brasileño y jugador del Real Madrid, Rodrygo. Sin embargo, la selección nacional celeste pudo defenderse con mucho orden, concentración, calma y no concedió ningún tipo de oportunidades a Brasil para que se aprovechara de ello.

Sergio Rochet en plan épico

Brasil estuvo muy activo en el partido y de hecho, en el primer tiempo tuvieron una oportunidad muy clara de gol en los pies del delantero del Fútbol Club Barcelona, Raphinha, pero el guardameta Sergio Rochet le negó el gol, quien además tuvo un partido de alto nivel ante los cariocas.

“Tuvo un rol muy importante, la pelota que tapó en el primer tiempo, no es sencillo de hacerlo”, afirmó ‘El Loco’.

Bielsa destacó que él tiene preferencia por jugar un fútbol de mucho más corte ofensivo, pero manifestó gran aprecio por la atención defensiva de sus futbolistas, lo cual fue vital en los últimos 15 minutos del partido y con un hombre menos en el campo de juego.

“Uruguay es un equipo que puesto a defender es consistente, muy consistente. Jugó con México, Estados Unidos, Brasil y no recibió goles. Creo que sí, que defensivamente, no por una cuestión desarrollada por mí, sino por una cuestión que viene con los jugadores que dirijo, hay que valorar no haber recibido goles”, dejó en claro una vez más. Bielsa fue bastante enfático en que la selección nacional Celeste ya está “preparada para jugar contra cualquier rival”, al fijar la mirada en las semifinales del próximo miércoles en Charlotte donde deberán hacer frente ante el combinado de Colombia, en la semifinal y buscando su boleto a la gran final.

