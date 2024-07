¿Margot Robbie está embarazada? Una foto parece indicar que sí

Margot Robbie podría estar embarazada. Esta semana, una foto de la actriz desató una ola de especulaciones sobre que podría estar esperando su primer bebé con su esposo Tom Ackerley.

En la foto, que se viralizó en redes sociales, se puede ver a la pareja parados sobre un muelle mientras esperan para abordar un barco. En las imágenes, la actriz luce un pantalón ancho color negro con una blusa blanca que dejaba ver su vientre, que lucía un poco abultado como de embarazo.

Margot Robbie is expecting a baby with her husband, Tom Ackerley. pic.twitter.com/CiaZ5pLxlj — 21 (@21metgala) July 7, 2024

Hasta el momento, la actriz no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su posible embarazo.

La noticia sobre el posible embarazo de la actriz de Barbie sorprendió a muchos, pues Robbie no se ha dejado ver en los últimos meses. Una de sus últimas apariciones públicas fue en la ceremonia de los premios Oscar, donde lució un vestido de cuero marrón muy ajustado.

¿Cuándo se casaron Margot Robbie y Tom Ackerley?

En 2016, Margot Robbie y Tom Ackerley se casaron en una ceremonia secreta en Australia tras una relación de la que no se conocen muchos detalles, pues nunca anunciaron su compromiso.

La actriz y el productor se conocieron en 2013 en el set del drama de la Segunda Guerra Mundial Suite Française, dirigido por Saul Dibb.

Actualmente, la pareja trabaja junta en su propia compañía productora LuckyChap, responsable de filmes como I, Tonya, Birds of Prey y Barbie.

Descanso de las pantallas

Margot Robbie tiene varios proyectos entre manos. La actriz y productora se encargará de producir con su compañía LuckyChap una película basada en el juego de mesa Monopoly.

De acuerdo con Deadline, Lionsgate y Hasbro llegaron a un acuerdo con LuckyChap para producir una película inspirada en clásico juego de mesa.

Además del filme sobre el popular juego de mese, LuckyChap también será la encargada de llevar la historia del videojuego Los Sims a la pantalla grande.

Para la realización de la película de Los Sims, la productora se asociará con Vertigo Entertainment y Electronic Arts, compañía desarrolladora del juego original.

Las noticias llegan después de que Margot Robbie anunciara que se tomaría un receso indefinido después de su trabajo en Barbie.

En una entrevista con Deadline, Robbie indicó que era momento de dar un paso atrás y permitir que el público respire. “Probablemente todo el mundo esté harto de verme. Quizá debería desaparecer de las pantallas por un tiempo”, dijo.

En la entrevista, la actriz aseguró que planea dedicarse a proyectos de producción y, eventualmente, explorar el mundo de la dirección.

“Quiero dirigir. He sentido que quería dirigir durante los últimos siete años. Pero siempre lo he visto como un privilegio, no como un derecho. He estado trabajando lentamente hacia el sentimiento de que me he ganado el derecho a dirigir, y siento que me estoy acercando a ese sentimiento ahora”, indicó.

Seguir leyendo: