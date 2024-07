Eugenio Derbez vuelve al drama, en la serie “El Juicio”

Eugenio Derbez es conocido por múltiples personajes cómicos, pero su más reciente proyecto es del género dramático. Se trata de la serie “El Juicio”, en la que comparte créditos con el actor español Pedro Alonso y que se estrenará próximamente en la plataforma Amazon Prime Video.

Derbez interpreta a un hombre que, tras descubrir que su hija (Karla Gaytán) fue violada por un joven (Iker Sánchez Solano) que es hijo de un poderoso empresario (Alonso), se decide a denunciar el crimen, pero se encuentra con negativas y encubrimientos, descubriendo corrupción en el sistema judicial.

Eugenio comentó a Variety que este trabajo fue una experiencia muy diferente a las películas de comedia que ha hecho: “Durante toda mi carrera he buscado desafiarme a mí mismo, y “El Juicio” representa uno de los mayores retos actorales que he enfrentado. Explorar situaciones y sentimientos aterradores me llevó a nuevos lugares en términos de actuación. Es complicado y devastador llevar a la pantalla la historia de un padre que busca justicia para su hija, enfrentándose a numerosos obstáculos que reflejan muchos aspectos de la realidad de nuestro país”.

“El Juicio” cuenta con ocho episodios, dirigidos por Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau; el creador y escritor de la serie es Daniel Krauze. Derbez funge como productor, junto con las compañías 3Pas Studios, Visceral, Reclaim Entertainment Ventures y los estudios Amazon MGM.

Hace algunos días Eugenio recibió el Premio Aura (a las mejores series en español) por su exitosa trayectoria. En su discurso de agradecimiento él resaltó la importancia de hacer reír: “Para todos aquellos productores que alguna vez les hicieron sentir que contar historias no es importante, acuérdense que con su arte están salvando una vida o haciendo sentir mejor a un enfermo”.

