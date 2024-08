María Becerra abandona sus redes sociales por “ansiedad”

María Becerra decidió abandonar las redes sociales después de “sentir ansiedad”, tras recibir miles de comentarios negativos. La argentina, la cual está de gira por Europa, afirmó que ha hecho lo posible por preservar su paz mental.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando / De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO (sic) para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!”, publicó la artista en una extensa publicación en X.

La cantante, cuya carrera comenzó como youtuber, aseguró que es inaceptable para ella recibir insultos y aseguró que no seguirá tolerando eso.

“Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, se sinceró.

Además, añadió que una persona se encargará de llevar sus redes y cuando ella se sienta en capacidad tomará su celular.

Su última colaboración ha sido con la mexicana Gloria Trevi: el sencillo ‘Borracha’, un adelanto del nuevo disco de ‘La Nena’ que incluye un videoclip filmado en Monterrey, ambientado en un condominio mexicano y en una cantina típica, donde ambas artistas se encuentran para beber y borrar una infidelidad.