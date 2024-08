Hijo de Angelina Jolie sale de cuidados intensivos tras accidente

Maddox Jolie-Pitt, de izquierda a derecha, Angelina Jolie y Pax Jolie-Pitt asisten a la premiere de "First They Killed My Father" en el día 5 del Festival Internacional de Cine de Toronto en el Teatro Princess of Wales el lunes 11 de septiembre de 2017 en Toronto. Crédito: Evan Agostini | AP