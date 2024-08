Entrenador de Plant cree que Canelo torturará a Berlanga por su charla basura

Stephen Edwards, entrenador de Caleb Plant, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez torturará y le hará daño a Edgar Berlanga por su charla basura el 14 de septiembre cuando disputen el campeonato unificado de peso supermediano en Las Vegas.

En una entrevista con el canal de YouTube MillCity Boxing, Edwards expresó que Berlanga pagará caro haber enfadado a Canelo Álvarez con sus comentarios y cree que el boricua podría intentar hacer algo “sucio” al verse dominado por el mexicano.

“Berlanga tiene que tener cuidado porque creo que lo está enfadando y sacándolo de quicio. Creo que le va a hacer daño. Creo que Canelo va a intentar torturarlo. Creo que por su boca (charla basura) y todo eso. Creo que va a intentar torturarlo y golpearlo hasta el cuerpo, simplemente destrozarlo y golpearlo hasta dejarlo sin fuerzas”, dijo.

Canelo Álvarez prometió que le daría una paliza a Edgar Berlanga. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Creo que va a intentar destrozarlo. Creo que va a intentar cargarlo hasta el final y tratar de golpearlo durante 10 u 11 asaltos y realmente lastimar al chico. (…) No me sorprendería que Berlanga fuera descalificado y no quisiera pasar la vergüenza de arruinarse así delante de su familia y amigos. Es el tipo de persona que no me sorprendería si perdiera la calma e hiciera algo sucio“, agregó.

En la conferencia de prensa de Los Ángeles, Edgar Berlanga provocó a Canelo Álvarez con su charla basura y tuvieron que ser separados porque casi se van a las manos. El boricua sacó de sus casillas al mexicano que prometió darle una paliza. Esta actitud es la que Eddie Hearn quiere seguir viendo.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente al peleador boricua y ellos tras las conferencias de prensa prometieron noquearse.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga casi se van a las manos en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Desde principios de año, Berlanga había sonado como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

