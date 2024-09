Pepe Aguilar reconoció que la boda de Ángela y Nodal fue apresurada

Al principio, se pensaba que Pepe Aguilar estaba en contra de la relación de Ángela con Christian; sin embargo, al poco tiempo, el cantante de “Por mujeres como tú” llevó a su hija al altar. Ahora, a más de un mes de la ceremonia, el patriarca de la familia Aguilar compartió lo que piensa de la boda de su hija.

En una reciente entrevista con Caracol, Pepe Aguilar confesó que considera que la boda de su hija con Nodal fue un poco apresurada. “Fue muy rápido el noviazgo de Christian (Nodal) con Ángela. Fue muy rápida la decisión de quererse casar”, dijo.

El cantante también contó cómo se sintió cuando se enteró de que su hija se casaría. “Eso sí fue un shock. Pero ya a la mera hora, cuando estaba sucediendo, ya no, pensé que iba a llorar, dije: ‘uy no vaya a ponerme a llorar’”, dijo.

Pepe Aguilar que durante la ceremonia sintió una mezcla de emociones. “Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón al caminar con mi hija al altar y no. Me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña. Me da alegría por ella; por ellos, pero más por ella porque estaba haciendo lo que quería”, aseguró.

¿Cuándo se casaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En julio, trascendió que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado en una ceremonia intima celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas.

La semana pasada, la pareja publicó las primeras fotos de la ceremonia en una publicación compartida en Instagram.

A la boda de los cantantes solo asistieron familiares y amigos íntimos de la pareja como, por ejemplo, Marc Anthony o Jomari Goyso, quienes fueron los padrinos en la ceremonia.

A la ceremonia también asistieron familiares de la novia, pero no todos. Como era de esperarse, su padre, Pepe Aguilar, estuvo en la celebración junto a Aneliz Álvarez, madre de Ángela. También asistieron sus hermanos Leonardo y Aneliz.

El sorpresivo matrimonia de Aguilar y Nodal ocurre dos meses y medio después de que anunciaran su relación luego de que el cantante de “Adiós amor” hiciera pública su separación de Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

La unión también ocurre luego de Ángela desatara de nuevo rumores de compromiso después de que fuera vista con un anillo en su dedo anular en un video.

