Quién es Edgar Berlanga, el retador de Canelo Álvarez

Edgar Berlanga es el nuevo retador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez e intentará arrebatarle el campeonato unificado de peso supermediano, en una guerra entre México y Puerto Rico, este sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Desde que se anunció, el duelo entre ambos ha sido muy criticado porque piensan que el peleador puertorriqueño no es rival para el mexicano y que lo vencerá fácilmente por la vía del nocaut. Como hay muchos que todavía no lo conocen, aquí te hablaremos un poco más sobre el oponente de Canelo Álvarez.

¿Dónde nació Edgar Berlanga?

Edgar Berlanga nació en Brooklyn, Nueva York, el 18 de mayo de 1997. Aunque el peleador de 27 años es de nacionalidad estadounidense, tiene ascendencia puertorriqueña porque sus padres emigraron al país desde la isla.

Edgar Berlanga se siente 100% puertorriqueño pese a que nació en Brooklyn. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Por ello, The Chosen One, como también se le conoce, defiende también los colores de la bandera de Puerto Rico. El contendiente de Canelo Álvarez habla a la perfección el inglés, pero no domina muy bien el español.

“Me siento cien por ciento puertorriqueño. Nací en Estados Unidos, pero pertenezco aquí. Soy muy puertorriqueño”, declaró a la prensa.

Carrera profesional

Edgar Berlanga debutó profesionalmente el 29 de abril de 2016 y derrotó a 16 rivales por nocaut en el primer asalto, por lo que ganó fama en el deporte. Tras dejar de Top Rank, el puertorriqueño firmó con Matchroom Boxing de Eddie Hearn con la esperanza de conseguir la oportunidad con Canelo Álvarez.

Después de vencer a Padraig McCrory por la vía del sueño el pasado mes de febrero y convertirse en retador obligatorio por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), The Chosen One fue elegido por el tapatío como su próximo oponente, pese a que muchos querían que este puesto lo ocupara David Benavídez.

Polémica mordida a Alexis Angulo

El puertorriqueño fue suspendido por 6 meses y recibió una multa de $10 mil dólares luego de intentar morderle la oreja a Alexis Angulo en el séptimo asalto de su pelea en junio de 2022. Berlanga venció al colombiano por decisión unánime y tras el duelo admitió que intentó hacerle “un Mike Tyson” para evitar ser cortado.

“Quiero disculparme por mis acciones y por lo que dije ayer sobre la mordedura de Mike Tyson. Estaba en el momento y me adelanté un poco. Eso no quita la vergüenza que he causado sobre mí mismo, mi equipo, los altos cargos y muchos otros”, escribió en sus redes sociales.

“Reaccioné mal y asumo toda la responsabilidad. De ahora en adelante, seré más consciente y alentador en mi comportamiento. Una vez más, me disculpo”, agregó.

¿Cuál es el récord de boxeo de Berlanga?

Edgar Berlanga es el campeón de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

