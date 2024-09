Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos tomados de la mano tras su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos muy cariñosos juntos. Recientemente, la cantante y el actor se reunieron tras su divorcio.

De acuerdo con Page Six, una fuente contó que JLo y Affleck tuvieron un encuentro familiar el sábado en el Beverly Hills Hotel, donde fueron captados tomados de la mano e intercambiando besos en la mejilla.

“Ben y JLo están actualmente en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel tomados de la mano y besándose. Los niños están con ellos, pero en una mesa separada”, dijo la fuente.

En la reunión, en la que también estaban presentes los hijos de ambos, Affleck vestía jeans azules y una camisa de botones azul, mientras que JLo lució un top negro de manga larga y jeans ajustados del mismo color.

El encuentro en el Beverly Hills Hotel es la primera aparición pública de Jennifer Lopez y Ben Affleck después de que la cantante anunciara su divorcio el mes pasado.

¿Por qué terminó la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

El pasado 20 de agosto, Jennifer Lopez presentó ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles los documentos de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. También pidió cambiar su apellido legal de Affleck a Lopez.

De acuerdo con la revista People, une fuente cercana a la ex pareja contó que JLo y Affleck tuvieron problemas para hacer funcionar sus personalidades opuestas durante su matrimonio.

“Son personas muy diferentes”, dijo la fuente. “Ella es muy pública y más sociable, y él es más introvertido y está feliz de pasar tiempo en casa”, agregó.

La fuente aseguró que la cantante y el actor se dejaron llevar por la emoción y expectativas que generó su segundo romance. “Todo pasó muy rápido”, dijo.

“Eran dos personas que estaban enamoradas del amor, ¿y quién no se dejaría llevar por eso? Se amaban de verdad”, aseguró la fuente, que afirmó que la pareja hizo lo posible para salvar su relación, pero no lo lograron. “Realmente querían intentarlo y lo hicieron”.

Otra fuente cercana a JLo, indicó que una causa de la separación puede deberse al mal temperamento del actor, quien –describen los amigos de la cantante– era muy malhumorado.

“Él no entiende cómo su mal humor afecta a las personas que lo rodean”, dijo la fuente sobre el carácter de Affleck.

De hecho, a algunos de los amigos de JLo no soportaban al actor por sus cambios de humor tan repentinos y su mala actitud. “No se aguantan. No se llevan bien y todavía hay mala sangre”, dijo una fuente a Page Six hace semanas.

