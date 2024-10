Natti Natasha reveló ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo álbum

Natti Natasha está por lanzar su nuevo álbum. La cantante dominicana reveló que ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo disco, En amargue, el más especial de su carrera hasta el momento.

La cantante de 37 años compartió la buena noticia través de un video en su cuenta de Instagram, aunque no reveló la fecha en la que lanzará el álbum.

“Pasaba por aquí para dejarles saber la emoción que tengo tan grande porque por fin tengo fecha de lanzamiento del álbum más especial de mi vida y estoy preparando un tour para ir con ustedes a cantar en vivo y con un grupo de músicos 1A para darles el mejor show de la historia”, dijo Natti Natasha.

Hasta el momento, la cantante dominicana ha compartido dos temas como adelanto del álbum: “Tu loca” y “Quiéreme menos”, que publicó al poco tiempo de que su esposo Raphy Pina saliera de prisión.

En el video que compartió en su Instagram, la dominicana pidió a sus fans que le contarán cómo hicieron para superar situaciones difíciles, en las que no se sentían valoradas o queridas.

“Quería saber algo de ustedes, que me ha pasado a mí en el pasado, pero quería saber cómo ustedes salieron de esa situación, mujeres. De esa situación en la que no se sentían valoradas, donde no se sentían suficientes y donde ya no se estaban conociendo a ustedes mismas porque se sentían perdidas porque no les daban el amor que se merecían ¿cómo salieron de esa situación?”, preguntó.

En 2023, Natti Natasha publicó Nasty Singles, su tercer álbum de estudio, el cual debutó en el número uno de la lista estadounidense Top Latin Albums de iTunes.

Natti Natasha cumplió un sueño

Natti Natasha fue una de las artistas que acompañó a Shakira en el video de “Soltera”, que se estrenó hace poco. Para la dominicana fue una experiencia muy divertida que disfrutó mucho.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante dominicana contó cómo fue su experiencia en el video de la colombiana.

“Para mí es un honor poder compartir con alguien que admiraba desde mi televisor en la República, y hoy en día, tan solo haberme invitado para participar visualmente de su nuevo sencillo me dio mucha alegría, compartiendo e intentando mover las caderas al ritmo de la más dura”, escribió Natti Natasha junto a un video en el que aparece bailando junto a Shakira.

“Yo y todos los dominicanos te amamos con locura. Un sueño cumplido”, aseguró la intérprete de “Sin pijama”.

Además de Natti Natasha, en el video de “Soltera” también participan Danna Paola, Anitta, Lele Pons y Winnie Harlow, quienes aparecen junto a la colombiana disfrutar de un día de playa y de fiesta en Miami.

Seguir leyendo: