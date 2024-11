La Concacaf abre expediente por agresión al “Vasco” Aguirre

La agresión a Javier Aguirre, técnico de la selección de México será investigada por la Comisión Disciplinaria de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol (CONCACAF), después de que este organismo condenó y les turnó este asunto sucedido al finalizar el duelo entre Honduras vs. México en San Pedro Sula.

Dicho organismo consciente de la artera agresión al técnico de la selección de México, asumió una postura enérgica y turnó el asunto al tribual disciplinario para que inicie una investigación y se logre sancionar a los implicados después de deslindar responsabilidad a los organizadores del partido eliminatorio de los cuartos de final de la Nations League 2024.

Sin duda que la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre un escandaloso corte, informa esta organización en un comunicado. Javier Aguirre sufrió un fuerte corte en la cabeza producto del impacto de un proyectil en lo que pudo provocar algo de mayores dimensiones contra la integridad física del mexicano.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el futbol”, señaló la confederación perteneciente a la FIFA.

¿Cómo se dio la agresión?

Cuando había finalizado el duelo entre Honduras vs. México con victoria de la selección local, Javier Aguirre fue a despedirse del técnico de los centroamericanos, Reinaldo Rueda, recibió un brutal impacto producido por un proyectil que aparentemente fue una lata de cerveza para provocarle una escandalosa herida en la cabeza que empezó a sangrar profusamente.

Las imágenes del suceso agrandaron más la gravedad del hecho, porque Aguirre sangró demasiado, recibiendo atención médica en primera instancia por el doctor de la selección de Honduras y después por el servicio médico de la selección de México, que tuvo que suturarle la cortada para acudir a la conferencia de prensa después del encuentro eliminatorio.

Pero Aguirre no quiso echarle más leña al fuego y simplemente se limitó a comentar que: “Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

Por su parte, la Federación Mexicana de Fútbol condenó los hechos desde anoche al terminar el juego a través de un comunicado que publicó en redes sociales y donde exigió una investigación hasta las últimas consecuencias: “Hemos hecho las gestiones pertinentes a través de los canales oficiales para solicitar a la CONCACAF que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido esta noche en el estadio General Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras”.

Al final de todo, Honduras se impuso 2-0 con dos goles de Luis Palma jugador del Celtic Glasgow de Escocia, que tienen a México contra las cuerdas y con muchas posibilidades de quedar eliminado de la edición 2024 de la Nations League.

