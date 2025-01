Eugenio Derbez habló sobre Selena Gomez y la película “Emilia Pérez”

Eugenio Derbez ha estado en medio de la polémica luego de que criticara el trabajo de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, calificándolo de “indefendible”. Ahora se encontró con reporteros, quienes le preguntaron su opinión acerca del premio Golden Globe otorgado a ese filme.

Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez tras la polémica con Selena Gomez

Eugenio dijo que tras la polémica no aprendió ningún tipo de lección, ya que únicamente emitió su opinión sobre la actuación de Selena en un trabajo en particular: “No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película: te gusta algo o no te gusta. Lo que sí reconozco es que uno nunca debe hablar de ningún compañero, algo que yo siempre he hecho”.

Karla Sofía Gascón habla sobre los comentarios de Eugenio Derbez al trabajo de Selena Gomez

El actor mexicano rechazó haber sido vetado por la industria en Hollywood tras sus comentarios, y que su ausencia en la premiación de los Golden Globe fue “porque ahora no tuve ningún proyecto, por eso es que no estuve”.

Al cuestionarlo sobre Selena Gomez, Eugenio comentó: “La quiero mucho, la admiro mucho, y repito: yo hice un comentario sobre un trabajo en específico, pero es como si yo le voy al (equipo) Cruz Azul o me encanta Messi, yo siendo fan de Messi, y digo: ‘En el partido pasado jugó terrible, no me gustó cómo lo jugó’, y no por eso es que odie a Messi. En ese partido en específico no me gustó, pero que te crucifiquen por eso, se me hace también un poco duro”.

Sobre el premio otorgado a la película dirigida por Jacques Audiard, Derbez dijo nerviosamente: “No voy a contestar de eso, yo ya lo dije y lo repito: hice un comentario que no debía haber hecho; entre compañeros no debemos criticarnos. Estamos en tiempos donde emitir una opinión es complicado y hay que tener ya mucho cuidado con lo que uno dice”.

Para el actor mexicano, lo más difícil que ha tenido que soportar es el hate que han recibido sus hijos en las redes sociales, a raíz de sus declaraciones en contra del trabajo de Selena Gomez: “Está muy mal que uno no pueda opinar, pero sí, pobres de mis hijos, que luego les caen de rebote las cosas. Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil, luego estar en un mundo donde no puedes dar una opinión”.

