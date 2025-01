Lista completa de los nominados a los SAG Awards 2025

El día de hoy fueron anunciados los actores, actrices, películas, series y equipos de dobles de riesgo nominados a los SAG Awards, que otorga el Sindicato de Actores de Cine y Televisión de Estados Unidos. La ceremonia de entrega de los premios se llevará a cabo el 23 de febrero en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, y será conducida por Kristen Bell.

Originalmente la actriz Joey King y el actor Cooper Koch serían los encargados de dar a conocer a los nominados en el canal de YouTube de Netflix, pero debido a los incendios en el área de Los Ángeles, los organizadores de los SAG Awards decidieron emitir un boletín con el listado de los nombres y títulos que compiten por los premios este año, por la seguridad de los presentadores, de los miembros del equipo de producción y los invitados. A continuación, la lista completa de nominados:

Cine

Mejor Elenco

“A Complete Unknown”

“Anora”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Mejor Actor

Adrien Brody – “The Brutalist”

Timothée Chalamet – “A Complete Unknown”

Daniel Craig – “Queer”

Colman Domingo – “Sing Sing”

Ralph Fiennes – “Conclave”

Mejor Actriz

Pamela Anderson – “The Last Showgirl”

Cynthia Erivo – “Wicked”

Karla Sofía Gascón – “Emilia Pérez”

Mikey Madison – “Anora”

Demi Moore – “The Substance”

Mejor Actor de Reparto

Jonathan Bailey – “Wicked”

Yura Borisov – “Anora”

Kieran Culkin – “A Real Pain”

Edward Norton – “A Complete Unknown”

Jeremy Strong – “The Apprentice”

Mejor Actriz de Reparto

Monica Barbaro – “A Complete Unknown”

Jamie Lee Curtis – “The Last Showgirl”

Danielle Deadwyler – “The Piano Lesson”

Ariana Grande – “Wicked”

Zoe Saldaña – “Emilia Pérez”

Televisión

Mejor Reparto en Serie de Comedia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Shrinking”

Mejor Reparto en Serie de Drama

“Bridgerton”

“The Day of the Jackal”

“The Diplomat”

“Shōgun”

“Slow Horses”

Mejor Actor en Serie de Comedia

Adam Brody – “Nobody Wants This”

Ted Danson – “A Man on the Inside”

Harrison Ford – “Shrinking”

Martin Short – “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White – “The Bear”

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Kristen Bell – “Nobody Wants This”

Quinta Brunson – “Abbott Elementary”

Liza Colón-Zayas – “The Bear”

Ayo Edebiri – “The Bear”

Jean Smart – “Hacks”

Mejor Actor en Serie de Drama

Tadanobu Asano – “Shōgun”

Jeff Bridges – “The Old Man”

Gary Oldman – “Slow Horses”

Eddie Redmayne – “The Day of the Jackal”

Hiroyuki Sanada – “Shōgun”

Mejor Actriz en Serie de Drama

Kathy Bates – “Matlock”

Nicola Coughlan – “Bridgerton”

Allison Janney – “The Diplomat”

Keri Russell – “The Diplomat”

Anna Sawai – “Shōgun”

Mejor Actor en Miniserie o Película de Televisión

Javier Bardem – “Monsters”

Colin Farrell – “The Penguin”

Richard Gadd – “Baby Reindeer”

Kevin Kline – “Disclaimer”

Andrew Scott – “Ripley”

Mejor Actriz en Miniserie o Película de Televisión

Kathy Bates – “The Great Lillian Hall”

Cate Blanchett – “Disclaimer”

Jodie Foster – “True Detective: Night Country”

Lily Gladstone – “Under the Bridge”

Jessica Gunning – “Baby Reindeer”

Cristin Milioti – “The Penguin”

Mejor Equipo de Dobles en una Película

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Part Two”

“The Fall Guy”

“Gladiator II”

“Wicked”

Mejor Equipo de Dobles en una Serie de Televisión

“The Boys”

“Fallout”

“House of the Dragon”

“The Penguin”

“Shōgun”

Premio SAG por Logro de Vida

Jane Fonda

