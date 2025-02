Cuál es la mejor empresa para trabajar en EE.UU. en 2025

Sin importar tu estado migratorio, seas un inmigrante que llega a buscar una oportunidad en el país o eres residente, a todos les gustaría conseguir un buen trabajo. Un nuevo estudio encontró cuáles son las mejores empresas para trabajar en los Estados Unidos en 2025.

En el último informe del sitio de búsqueda de empleo Glassdoor encontró que Bain & Company es la mejor empresa para trabajar en EE.UU. en 2025. Crew Carwash e In-N-Out Burger empataron en puntos, aunque la consultora se coloca mejor en compensaciones.

Este reporte, en su 17a edición, se basa en las evaluaciones anónimas de empleados que califican diversos aspectos de su lugar de trabajo. La puntuación total de cada empresa refleja la satisfacción general de los empleados en áreas clave como la cultura laboral, la compensación, las oportunidades de crecimiento y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Para estar en este ranking, las empresas deben contar con al menos 1,000 empleados y ser evaluadas durante el período de octubre de 2023 a 2024.

La puntuación otorgada por Glassdoor a cada empresa es una evaluación que va de 1 a 5 estrellas, donde 5 es la puntuación más alta. Los empleados son encuestados sobre una serie de factores, incluyendo:

Oportunidades de carrera : si los empleados sienten que tienen oportunidades de crecer dentro de la empresa.

: si los empleados sienten que tienen oportunidades de crecer dentro de la empresa. Compensación y beneficios : qué tan competitiva es la paga, y si los beneficios adicionales como seguro de salud, vacaciones y otros incentivos son adecuados.

: qué tan competitiva es la paga, y si los beneficios adicionales como seguro de salud, vacaciones y otros incentivos son adecuados. Cultura y valores : la relación respetuosa entre los empleados y la empresa.

: la relación respetuosa entre los empleados y la empresa. Diversidad e inclusión : la inclusión de la empresa hacia diferentes grupos de empleados.

: la inclusión de la empresa hacia diferentes grupos de empleados. Gestión superior : la calidad del liderazgo y si los empleados confían en la visión de los ejecutivos.

: la calidad del liderazgo y si los empleados confían en la visión de los ejecutivos. Equilibrio entre la vida laboral y personal: qué tan flexible es la empresa con los horarios y el bienestar personal de los trabajadores.

Con este tipo de características, Glassdoor calificó a las siguientes empresas como las mejores para trabajar en Estados Unidos en 2025:

1. Bain & Company (4.6 puntos)

Industria: Consultoría empresarial

Ubicación: Boston, Massachusetts

2. Crew Carwash (4.6 puntos)

Industria: Servicios automotrices

Sede: Fishers, Indiana

3. In-N-Out Burger (4.6 puntos)

Industria: Servicio de comida

Ubicación: Irvine, California

4. Nvidia (4.5 puntos)

Industria: Desarrollo de hardware de computadoras

Ubicación: Santa Clara, California

5. Eli Lilly and Company (4.5 puntos)

Industria: Biotecnología y farmacéutica

Ubicación: Indianapolis, Indiana

6. Microsoft (4.5 puntos)

Industria: Desarrollo de hardware de computadoras

Ubicación: Redmond, Washington

7. eXp Realty (4.5 puntos)

Industria: Bienes raíces

Ubicación: Bellingham, Washington

8. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (4.5 puntos)

Industria: Instituciones religiosas

Ubicación: Salt Lake City, Utah

9. RLI (4.5 puntos)

Industria: Compañías de seguros

Ubicación: Peoria, Illinois

10. MathWorks (4.4 puntos)

Industria: Desarrollo de software

Ubicación: Natick, Massachusetts

Las empresas que lideran este ranking se destacan por crear ambientes de trabajo donde los empleados se sienten valorados y apoyados.

Si bien las empresas tecnológicas siguen dominando la lista, con gigantes como Nvidia, Microsoft y Google (en el puesto 28 este año), otros sectores como el de los servicios automotrices (Crew Carwash) y la comida rápida (In-N-Out Burger) han logrado posicionarse en los primeros lugares, demostrando que el buen trato a los empleados no depende exclusivamente de la industria en la que operan.

Este informe también refleja una tendencia creciente hacia el reconocimiento de empresas en áreas como biotecnología, salud y manufactura, que están ganando terreno al ofrecer condiciones laborales que priorizan el bienestar de sus trabajadores.

Asimismo, geográficamente, los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos se concentran principalmente en San Francisco, Washington DC, Nueva York y Boston.

