Imelda Garza Tuñón presenta pruebas toxicológicas y refuta la versión de Maribel Guardia

En un nuevo capítulo de la disputa entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, la joven afirmó que presentó pruebas periciales y toxicológicas para refutar las acusaciones de su exsuegra y demostrar que está en condiciones de recuperar la custodia de su hijo de 7 años.

Este conflicto, que ha captado la atención del público y los medios, se intensificó tras las recientes declaraciones de ambas partes.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón emitió un comunicado en el que negó categóricamente cualquier acusación relacionada con el consumo de sustancias.

Garza Tuñón aseguró haber presentado pruebas toxicológicas y psicológicas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las cuales, según ella, demuestran que está “limpia” y es apta para cuidar de su hijo.

“Presenté pruebas que me hice con un perito certificado y aprobado por la fiscalía“, declaró Imelda Garza Tuñón a los medios. Además, anunció que publicaría los resultados de sus exámenes toxicológicos en sus redes sociales para transparentar su situación y contrarrestar las acusaciones de Maribel Guardia.

En un mensaje dirigido al público, pero claramente alusivo a su exsuegra, Garza Tuñón escribió: “No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para ‘castigarme’. ¡Es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, ¡quiero a mi bebé!”.

La cantante también cuestionó a Maribel Guardia sobre cuánto tiempo más permitirá que esta situación afecte a su hijo, instándola a cumplir su palabra y devolverle la custodia.

Imelda dice que quiere ser “positiva”

Imelda Garza Tuñón expresó su deseo de mantener una actitud positiva durante este proceso, enfatizando que su principal preocupación es el bienestar de su hijo.

“Porque está mi hijo de por medio y no quiero que él sufra. Al final del día, él es el más afectado, y yo ya quiero estar con él”, explicó.

Este enfrentamiento se da en el contexto de la trágica muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y exesposo de Imelda Garza Tuñón, ocurrida en 2023.

Desde entonces, la relación entre ambas mujeres ha estado marcada por tensiones y disputas legales, especialmente en lo que respecta a la custodia del menor.

Con la publicación de las pruebas toxicológicas y psicológicas, Imelda Garza Tuñón espera dar un giro definitivo a este caso y recuperar la custodia de su hijo. Mientras tanto, Maribel Guardia no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones más recientes de su exnuera, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos desarrollos en este conflicto familiar que continúa captando la atención de la opinión pública.

Las declaraciones de Garza Tuñón llegan a tiempo de que Guardia afirmó que costeaba todos sus gastos.

