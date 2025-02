Jardine insiste que el América no llora y que existe una campaña contra las Águilas

El técnico del América André Jardine no quitó el dedo del renglón al denunciar que existe una campaña en contra de las Águilas que en todo momento ha puesto en duda la legalidad de los éxitos que han logrado en los últimos años.

Lo anterior fue manejado por el estratega brasileño en una entrevista para la cadena Fox Sports, en donde dijo que es incómodo escuchar este tipo de aseveraciones, sobre todo porque el arbitraje también se ha equivocado en muchas ocasiones contra las Águilas, pero que está acostumbrado a que su equipo hable en la cancha.

“Me molesta un poco esta campaña de muchos, yo te citaría aquí 50 errores arbitrales contra América, pero no es de nuestro ADN el estar todo el tiempo llorando o hablando. Este mismo inicio de torneo hay errores importantes contra nosotros, pero no se hablan porque ganamos, en las propias finales hay penales a nuestro favor que no se hablan”.

Se le hizo mención que no hace mucho Salomón Rondón del Pachuca puso en duda la grandeza del América por aquella jugada en cuartos de final del torneo Clausura 2024 en donde América eliminó a los Tuzos y después se coronó a costa del Cruz Azul, así como la del directivo de la Máquina Celeste, el uruguayo Iván Alonso en la semifinal pasada donde eliminaron a los cruzazulinos.

Inclusive en estos primeros juegos del torneo hay cosas importantes en contra de nosotros, que no se hablan porque ganamos y en las propias finales a nuestro favor que no se hablan, pero creo que a muchos les interesa comentar los lances de duda en donde el árbitro termina yéndose a favor del América y son siempre temas polémicos en donde claro que de alguna forma y que son los siempre los mismos.

André Jardine en la charla dijo estar consciente de la forma como se manejan las cosas y de todas esas teorías conspiratorias que siempre han planteado sobre los beneficios que ha recibido históricamente el actual tricampeón de la Liga MX, sobre todo generado por un grupo de analistas que profundizan y miran con lupa esas canonjías arbitrales.

“Estos mismos que siempre hablan de que el arbitraje favorece al América, tienen una playera por detrás, están molestos con nuestros títulos y quieren de alguna forma condicionar a los árbitros, pero esto es muy fácil de ver y después de tres años en México sé cómo se manejan las cosas y es fácil identificar las cosas como vienen”.

“Para muchos es interesante comentar las jugadas de duda en las que el árbitro acaba yéndose por el lado del América, son polémicos y son siempre son los mismos, los mismos que siempre hablan que el arbitraje favorece al América, claramente tienen una playera detrás y están molestos por nuestros títulos”.

Después de analizar estos ‘ataques’ al América, el exitoso DT agregó que siente que las críticas en este sentido muchas veces complican los partidos a su equipo en relación con el arbitraje, por lo que hizo un llamado para que esto no suceda.

André Jardine insistió a que al América se le tiene mucha envidia por todo lo que ha logrado y por eso siempre ponen en tela de juicio todos sus triunfos. Crédito: Mireya Novo | Imago7

“Quieren de alguna forma condicionar a los árbitros, me molesta ver que de alguna forma a veces lo consiguen... pero pido también que de alguna forma el arbitraje sea muy tranquilo en este aspecto, que no se dejen influenciar por nadie porque es un tema importante que muchas veces decide un partido, un momento importante, y queremos que sea justo para los dos lados”, finalizó.

