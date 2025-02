André Jardine le da clases de lealtad a Martín Anselmi y Fernando Gago

Las Águilas del América vivieron momentos complejos en el último mercado de traspasos. Botafogo tuvo la iniciativa de llevarse a André Jardine. Contrario a los casos de Fernando Gago y Martín Anselmi, Jardiné prefirió quedarse en la Liga MX.

El interés de Botafogo no fue solo un rumor. El conjunto brasileño no tenía problemas en pagar la cláusula de André Jardine para arrebatárselo al Club América.

“No esperaba una invitación de este porte tan rápido y sucedió. En el primer contacto, dejé claro que tenía cláusula de rescisión con América. Si Botafogo venía por la cláusula debían pagar $3 millones de dólares y no creí que hubiera club que lo pudiera pagar tan fácil”, reveló Jardiné para ESPN.

El estratega brasileño reconoció que escuchó la propuesta de Botafogo y pidió tiempo para tomar una decisión. Sin embargo, André Jardine explicó que no le agradaba la idea de cambiar de club frecuentemente. Jardiné tiene año y medio con las Águilas.

“Con Botafogo y su dueño escuché sus ideas y cuánto me daban en este proyecto; pedí un par de días para pensar, me sentía muy feliz en América. No quiero ser de los entrenadores que cambian al instante y muchos clubes; admiro a Jurgen Klopp, con dos equipos y cerró su carrera“, agregó.

Martín Anselmi y Fernando Gago

En el fútbol mexicano se ha generado mucha polémica por dos salidas de entrenadores. Fernando Gago dejó a las Chivas de Guadalajara en la mitad de la temporada para aceptar una oferta de Boca Juniors. Martín Anselmi dejó Cruz Azul en plenos inicios del torneo Clausura 2025. André Jardine fue cuestionado sobre la decisión de sus colegas.

“Intento no juzgarlo porque no estoy en sus zapatos ni sé lo que pasaba en vestidor. Estoy feliz en América y no tengo ni un motivo para salir, Ahí estaba el entrenador y, a veces, las cosas no son lo que parecen”, respondió.

André Jardine está dirigiendo su cuarta temporada con las Águilas del América. El estratega brasileño pasó a la historia al liderar al club a la obtención del tricampeonato. El brasileño insinuó que permanecerá en el equipo y que el dinero no será una motivación para marcharse.

“Vamos a vivir buenos momentos y otros no tanto (con América), pero esta convivencia debemos valorarla. Esto tiene un valor más alto que una oferta, salario o contrato. Ahora viene el futbol árabe que paga una millonada y quiero alejarme de esos valores y tener una carrera“, concluyó.

