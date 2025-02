Agentes encubiertos de ICE desatan alertas al detener a inmigrantes en ‘taco truck’ en Memphis

Sin una identificación apropiada, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a tres inmigrantes, en una aparente acción encubierta que ha desatado alertas entre la comunidad migrante de Memphis, Tennessee.

Los oficiales, supuestamente investigaciones especiales (HSI) fueron los responsables de la operación, según reportes oficiales, pero el dueño de TACOnganas, un ‘taco truck’ dijo que los agentes no se identificaron.

“Ninguno de ellos tenía una identificación, ninguno de ellos tenía uniforme, ni tampoco una placa”, dijo el dueño, Greg Díaz.

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra el momento en que los agentes ingresan al vehículo, comienzan a revisar a las personas, para luego detenerlas, a pesar de que ese espacio puede ser considerado como privado, por lo que agentes de la ley requieren una orden judicial para ingresar.

“No tenían una orden judicial, no se identificaron. Y simplemente saltaron a la propiedad privada de mi camioneta y los detuvieron”, dijo Díaz.

Según algunos reportes, ICE estaba investigando al negocio por “fraude laboral”, pero la agencia no ha especificado, aunque confirmó que fueron tres los mexicanos arrestados.

El dueño del ‘taco truck’ dijo que decidió mostrar el video, luego de la operación sin algún protocolo policiaco.

“Pensamos que la mejor manera de abordar esta situación era con una declaración y dejar que el video, que el video cuente la historia”, dijo Díaz.

Las imágenes fueron compartidas en Instagram el martes 11.

“Hoy temprano, unos individuos entraron en uno de nuestros camiones y se llevaron a varios de nuestros empleados. No sabemos qué provocó esto. No nos lo dijeron de antemano y no nos lo han dicho desde entonces. Entendemos que puede ser difícil de ver, pero estamos compartiendo un video de lo que pasó”, dice la cuenta del negocio.

Agrega que tuvieron reporte de la detención por parte de agentes de ICE.

“Hemos escuchado de los empleados. Les han dicho que están detenidos por ICE. No sabemos si los hombres que ves en el video trabajan para ICE o para alguien más”, dice la empresa. “Verás que no tienen uniformes, no muestran ninguna placa o identificación y no dejaron ninguna información de identificación o papeleo. Si no fuera por nuestras cámaras de seguridad, ni siquiera sabríamos que esto sucedió”.

Organizaciones que defienden a inmigrantes y abogados han reportado que los oficiales de ICE no pueden ingresar al área privada de un negocio, al menos que tengan una orden judicial firmada por un juez.

Según reportes del Departamento del Trabajo de EE.UU., en 2022 abrió una investigación a la empresa sobre indagatoria de salarios y horas de los empleados, pero no hay detalles sobre el reporte.