 VIDEO: Ballena se traga a un joven mientras practicaba kayak en Chile y sobrevive

De un momento a otro, la vida de Adrián Simancas cambió cuando se encontraba frente a las costas de Chile y una ballena jorobada apareció, tragándolo brevemente, frente a la mirada atónita de su padre.

De acuerdo al video difundido por medios nacionales, y retomado por CNN, el kayakista de 24 años se encontraba en las heladas aguas de la región más austral de la Patagonia chilena, cuando experimentó el aterrador momento.

Como si fuera parte de un filme de ciencia ficción, su padre grabó el momento cuando la ballena emergió en el Estrecho de Magallanes y engulló a Adrián por unos instantes antes de liberarlo.

Según el testimonio del propio Adrián, “Sentí como si me estuvieran levantando, pero claramente era demasiado fuerte para ser una ola… Cuando me di vuelta, sentí que algo azul y blanco pasaba cerca de mi cara, como de un lado a otro y por encima. No entendía qué sucedía”.

En el detalle del video, se mira una gran aleta detrás del joven y luego una ola gigante pasa por encima y desaparece por unos segundos, mientras se escucha a Dell, gritarle a su hijo, inmediatamente, Adrián sale expulsado del agua completamente ileso.

Así, tanto el padre como el hijo lograron llegar sanos y salvos a la orilla después del incidente del sábado pasado.

El incidente se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios lo compararon con escenas de películas o relatos de ficción, destacando la rareza de un encuentro tan cercano con una ballena jorobada.

Según medios especializados, la garganta de estas ballenas es demasiado estrecha como para que realmente puedan tragarse a un humano. Sin embargo, al abrir su enorme boca para alimentarse de peces u otros organismos marinos, una persona puede ser arrastrada accidentalmente a sus fauces, pero es escupido de vuelta al mar, como sucedió.

