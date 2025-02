Retiraron demanda de abuso sexual contra Jay-Z y Sean “Diddy” Combs

El año pasado, Jay-Z y Sean “Diddy” Combs, quien actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn por cargos de tráfico sexual, fueron demandados por abuso sexual por la misma persona. Ahora, la mujer, cuya identidad se desconoce, retiró su denuncia contra los raperos el viernes.

De acuerdo con EFE, los abogados de la denunciante, identificada bajo el seudónimo “Jane Doe”, informaron que decidió retirar su demanda voluntariamente con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentar un nuevo caso civil contra ellos por el mismo delito.

Tras la noticia, Jay-Z compartió un comunicado para celebrar que la demanda fue retirada, pues asegura “carece de fundamento”.

“Hoy es una victoria. Las acusaciones frívolas, ficticias y atroces se han desestimado. Esta demanda carecía de fundamento y no iba a ir a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era graciosa, si no fuera por la gravedad de las alegaciones”, celebró el rapero.

Asimismo, Jay-Z se refirió a las repercusiones que tuvo la demanda en su familia. “El trauma que mi esposa (Beyonce), mis hijos, mis seres queridos y yo hemos soportado nunca puede ser desestimado”, indicó.

¿Por qué acusaron a Jay-Z de violación?

En su demanda, interpuesta en diciembre pasado, la mujer afirmó que fue llevada a la fiesta por un conductor que la convenció de unirse al evento, diciéndole que trabajaba para Sean “Diddy” Combs. Una vez en la fiesta, que estaba llena de celebridades y un ambiente de excesos, la menor fue obligada a firmar un documento que ella creía era una especie de acuerdo de confidencialidad sin recibir copia alguna.

En la demanda, la acusadora describe que durante la fiesta se sintió mareada luego de beber un trago, por lo que decidió ir a descansar en una habitación. Según los documentos, en ese momento, Combs y Jay-Z entraron al cuarto y la agredieron sexualmente.

“Me sentía atrapada y asustada”, declaró “Jane Doe” en su testimonio. “Intenté resistirme, pero no pude detenerlos. Me defendí como pude, pero no pude escapar de la situación”, agregó.

La demanda busca una compensación económica por los presuntos daños sufridos por la víctima, según Deadline.

Seguir leyendo:

· Mujer que acusó a Jay-Z de abuso sexual confiesa errores en su versión

· Más allá de la música: Una demanda sacude la sólida amistad de ‘Diddy’ Coms y Jay-Z

· 50 Cent da su opinión frente a la demanda por abuso sexual a Jay-Z