¿Romina Marcos y su novia se comprometieron? Esto se sabe

Tremendo revuelo se generó en redes sociales luego de que Romina Marcos y su pareja, la Dra. Laura Salazar publicaran un video que no tardó en desatar rumores de compromiso gracias a la romántica sorpresa que la actriz recibió el Día de San Valentín. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la hija de Niurka Marcos decidió compartir una mirada a la velada que vivió junto a su actual pareja con motivo del Día del Amor y la Amistad. Y lo que parecía una cena romántica terminó por convertirse en el escenario para una inesperada propuesta.

La sorpresa que recibió la ex participante de “MasterChef Celebrity” consistió en un video con algunos de los momentos más especiales para ella en el tiempo que llevan de relación. Y antes de que este concluyera, Salazar expresó: “Ahora tengo una pregunta muy importante para ti, y si dices que sí, vas a poder escuchar una canción que te hice”.

Si bien la pregunta no llega a registrarse dentro de las cámaras, uno de los detalles que quedó al descubierto fue el efusivo “sí” que Romina Marcos expresa en medio de la emoción de las asistentes que capturaron el momento.

Esta respuesta no tardó en desatar una ola de especulaciones sobre un posible compromiso entre las famosas; no obstante, hasta el momento ninguna de las creadoras de contenido se han pronunciado al respecto.

Emilio Osorio desmiente rumores de compromiso

No pasó mucho tiempo antes de que esta noticia llegara a los oídos de la familia de Romina Marcos, específicamente de su hermano Emilio Osorio, quien terminó por desestimar los rumores de compromiso y afirmar que el motivo detrás de dicha sorpresa fue otro al que se dijo en redes sociales.

“No quiero ser yo él que dé la noticia, pero según yo, solamente le pidió ser su novia oficialmente, creo, no sé“, declaró el ex participante de ‘La Casa de los Famosos México’ en un encuentro reciente con la prensa.

Al ser cuestionado sobre su opinión ante la relación de su hermana con la reconocida influencer, el hijo del productor Juan Osorio aseguró que el apoyará a su hermana en cada una de sus decisiones, especialmente si estas la hacen feliz.

“Laura, la verdad, es una persona súper respetuosa, creo que también es una persona que nos ha demostrado que quiere estar ahí. Entonces hasta ahorita todo muy bien. Le agradezco mucho que haga feliz a Romi“, dijo para concluir.

