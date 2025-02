Shakira fue dada de alta y retomará sus shows en Perú

Tras ser hospitalizada de emergencia el domingo, Shakira fue dada de alta este lunes, por lo que podrá volver a los escenarios para el concierto que tiene previsto esta noche.

De acuerdo con medios peruanos, la cantante colombiana fue dada de alta la mañana de este lunes y apenas salió de la clínica donde era atendida se dirigió al hotel en el que se hospeda en Lima.

Al poco tiempo, Shakira confirmó que volvería a los escenarios este lunes al compartir en sus historias de Instagram una imagen con la hora de inicio de su concierto de esta noche, que comenzará a las 8:15 pm (hora local).

Además del show de esta noche, la cantante tenía previsto un show el domingo, que tuvo que cancelar por recomendación de sus médicos.

Tras cancelar el show, la intérprete de “Soltera” informó que su equipo estaba trabajando para reprogramar el concierto.

¿Por qué Shakira fue hospitalizada?

Horas antes de su show en Perú este domingo, Shakira tuvo que ingresar de urgencia a un centro de salud en Lima debido a un fuerte cuadro de gastritis.

Según medios locales, la cantante, quien se encuentra en Perú como parte de su gira Las mujeres ya no lloran, ingresó de urgencia a las 5:00 am de este domingo a la Clínica Delgado.

“Entró por un cuadro de gastritis, están haciéndole una endoscopia ahora, no creo que le perjudique sus eventos. Le darán solución”, informó una fuente del centro de salud a la tiktoker peruana conocida como La Mana.

Al poco tiempo, la propia cantante confirmó la noticia en sus redes sociales e informó que por recomendación de los médicos no podría dar el concierto previsto para este domingo en Lima.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, informó Shakira.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, anunció la barranquillera.

En su comunicado, la cantante de “Soltera” se disculpó con sus fans por no poder verlos. “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, indicó.

La cantante también tiene previsto presentarse en Colombia, Chile, Argentina, México antes de llegar a Estados Unidos.

Los shows de Shakira en Estados Unidos comenzarán en mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y seguirán por Detroit, Boston, Washington, Orlando, Miami, Houston, entre otras ciudades.

