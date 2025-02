José Eduardo se reencuentra con los Derbez tras su ausencia en el bautizo de Tessa

Los integrantes de la familia Derbez han decidido dar cachetada con guante blanco a sus detractores y desestimar las especulaciones sobre un distanciamiento, esto luego de no acudir al bautizo de la hija de José Eduardo Derbez, Tessa. ¿Cómo lo hicieron? Aquí te contamos los detalles.

Fue la primogénita de Eugenio Derbez, Aislinn, quien publicó una fotografía desde sus historias de Instagram en donde se le ve posar junto a su hermano menor y Paola Dalay, quien sostiene en sus brazos a la integrante más pequeña de la familia.

“¡Vámonos!”, escribió la protagonista de cintas como “A la Mala” y “Hazlo como hombre” junto a la imagen, dejando en evidencia que se encontraban a punto de abordar un avión con destino a territorio estadounidense, tal y como lo adelantó hace unos días.

“Vamos a ir a Los Ángeles la próxima semana y vamos a estar ahí celebrando con ella”, reveló Aislinn Derbez hace algunos días, cuando fue captada en compañía de su hermano Vadhir en el Aeropuerto de la ciudad de México antes de partir al compromiso que les impidió acudir al bautizo de su sobrina.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo sólo podía ese día, entonces se nos empalmó“, destapó la ex pareja de Mauricio Ochmann.

Estas declaraciones por parte de la histrionisa comprueban que lo dicho por José Eduardo Derbez a la prensa durante la ceremonia de su hija Tessa: “Los invité y estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos, no pudieron, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje, pero no pasa nada. No me sé su agenda, no sé qué días sí y qué días no“, indicó.

Seguir leyendo:

José Eduardo Derbez y Paola Dalay muestran el primer árbol de Navidad de su hija

¿José Eduardo piensa quitarse el apellido Derbez? Esto fue lo que dijo

¿José Eduardo Derbez está listo para ser papá otra vez?