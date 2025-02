Defensores de inmigrantes advierten sobre los $175,000 millones para la frontera y deportaciones

WASHINGTON.- En una maratónica sesión en la madrugada, los republicanos en el Senado aprobaron su proyecto presupuestal de $340,000 millones de dólares, de los cuales $175,000 serán destinados a la frontera y el plan de deportaciones del presidente Donald Trump.

Así lo advirtieron organizaciones civiles que defienden a inmigrantes, que consideraron este enfoque presupuestal “reconfigurará” el sistema migratorio en los Estados Unidos, poniendo en riesgo a millones de familias.

“Estuvimos despiertos toda la noche, básicamente tratando de observar el proceso presupuestario, que realmente va a reconfigurar la inmigración de una manera realmente terrible“, dijo Kerri Talbot codirectora del Immigration Hub en una conferencia virtual este viernes.

Agregó que actualmente la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene un presupuesto de alrededor de $9,000 millones de dólares, pero las nuevas asignaciones podrían elevarlo considerablemente.

“Desafortunadamente, van a poder multiplicar la capacidad de deportación del ICE“, agregó. “El ICE normalmente tiene un presupuesto de alrededor de $9,000 millones. Este es un proyecto de ley de $350,000 millones de dólares, y sé que los senadores siguen hablando sobre el muro fronterizo y, sobre todo, sobre la aplicación de la ley en la frontera cada vez que se les pregunta sobre estos temas, pero en realidad, creemos que van a utilizar gran parte de este dinero para aumentar el espacio de detención, incluso para los niños que se están denunciando en proceso”.

El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), presidente del Comité de Presupuesto del Senado, dijo que los senadores retrasarían la consideración de recortes de impuestos y gastos, el cual era empujado por el presidente Trump.

“Esta resolución presupuestaria es un cambio radical en lo que respecta a asegurar nuestra frontera y hacer que nuestro ejército sea más letal. Permitirá al presidente Trump cumplir las promesas que le hizo al pueblo estadounidense, algo muy importante”, dijo Graham. “Espero que la Cámara pueda aprobar un gran proyecto de ley que cumpla con las prioridades del presidente Trump. Pero este enfoque proporciona el dinero que necesitábamos ayer para continuar el impulso en la seguridad de nuestra frontera, la aplicación de nuestras leyes de inmigración y la reconstrucción de nuestro ejército”.

Los congresistas, reveló Graham, han escuchado los reclamos del zar de la frontera, Tom Homan, quien ha advertido sobre la falta de recursos para lograr el plan de deportaciones masivas del presidente Trump, el cual contempla a cualquier tipo de inmigrante indocumentado.

El jueves, Stephen Miller, asesor principal de Políticas de la Casa Blanca, advirtió que ICE implementará la estrategia de deportaciones “nunca vista”, con la colaboración de otras agencias, como la DEA, el FBI y el servicio de Marshals.

La brutalidad sobre deportaciones

Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE durante la administración Biden-Harris, criticó la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está mostrando sus operaciones migratorias cuyas imágenes calificó de “brutales”.

“Lo que veo aquí no es una política estratégica, de inmigración o incluso de aplicación de la ley, […] lo que he visto es una gran cantidad de comunicados de prensa y una especie de fábrica de material de archivo para los medios, con imágenes brutales de inmigrantes esposados ​​y eventos escenificados”, expresó. “Muchas imágenes de individuos esposados ​​y humanos siendo expulsados ​​del país, ya sabes, francamente, me he horrorizado en los últimos días al ver algunos de estos pasos, porque claramente no se ha pensado mucho en ello. Están alejando a los oficiales de ICE de su misión”.

Señaló que ICE se está centrando en números, no necesariamente en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, advirtiendo sobre las deportaciones que podrían enfrentar ciudadanos de Haití, a quienes la Administración Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Nos centramos en el volumen de arrestos, solo para obtener una especie de cobertura mediática llamativa”, criticó. “Como alguien que pasó tanto tiempo y casi una década trabajando en el Departamento [de Seguridad Nacional] y con ICE y CBP [que estén] eliminando la protección TPS para los haitianos, francamente, me enoja porque no hubo el tipo de declaración de la Casa Blanca que fuera, ya sabes, se supone que esto es temporal […] y devolverlos a Haití en estos tiempos, cómo se pondrían vidas en peligro”.

Houser indicó que cuando trabajó en ICE recibió imágenes de Haití de personas decapitadas y de cómo las pandillas actuaban contra cualquier persona.

“Este tipo de idea de que se tomarían decisiones tan insensibles, como la de deshacer el TPS sin analizar la situación holística que se está produciendo en Haití y cuáles son las necesidades de las personas que buscan refugio aquí”, lamentó.

Enmiendas preocupantes sobre migrantes

Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, destacó que hubo varias enmiendas sobre inmigración, la mayoría ni siquiera tomadas en consideración, pero que reflejan la política migratoria impulsada por los republicanos. Un ejemplo es la restricción de ayudas para inmigrantes indocumentados.

“Vimos una enmienda, por ejemplo, que buscaba restringir la elegibilidad de los inmigrantes para recibir beneficios públicos, a pesar del hecho de que ya está, por supuesto, drásticamente restringida”, expuso. “Vimos una enmienda que buscaba recortar y restringir los fondos que se destinan a subvenciones y contratos para organizaciones que brindan apoyo a las comunidades inmigrantes y otras comunidades. Y creo que es importante tomar nota de estas enmiendas y los tipos de medidas políticas que los senadores están haciendo durante el curso de estas votaciones, porque son parte de otras acciones, órdenes ejecutivas y decisiones políticas que hemos visto tan recientemente […] de la administración”.

