Kimberly Dos Ramos ya tiene nuevo galán: “Me conquistaron”

Con la actitud cordial que la caracteriza, la actriz Kimberly Dos Ramos respondió a los cuestionamientos sobre su vida amorosa, en medio del exitoso estreno del melodrama que protagoniza junto a Rodrigo Guirao, “Me atrevo a amarte”.

En un encuentro reciente con la prensa, la histrionisa venezolana se sinceró como nunca antes sobre su vida personal, revelando que finalmente decidió darse una oportunidad en el terreno amoroso y se encuentra viviendo un romance de ‘película’.

“Me conquistaron, hicieron muy bien el trabajo, esto ya tiene tiempo, no fue de un día a otro porque yo sí soy un poquito difícil, pero cuando me tocan el corazón y me lo ablandan, entran a mi vida, a mi alma, y él lo logró, le costó varios meses de trabajo, pero pudo“, detalló Kimberly Dos Ramos sobre misterioso galán que le robó el corazón.

De acuerdo con la histrionisa, su pareja es uno de sus mayores soportes a nivel personal y profesional, pues se adapta a su apretada agenda de compromisos y la motiva a seguir creciendo como persona.

“Lo que pasa es que nuestro ritmo de trabajo es muy difícil y pesado, nos toca viajar, salir, tienes hora de entrada, pero no de salida, entonces es muy difícil encontrar tiempo para nosotros mismos, mucho más para dárselo a una pareja“, contó ante las cámaras de diversos medios.

Asimismo, la joven destapó que ahora que inició esta nueva etapa en pareja se asegura de brindarle el tiempo de calidad que se merece.

“Tocaron mi corazón. Estoy en pareja, y cuando uno quiere, uno puede, siempre vamos a sacar el tiempo para la convivencia, para disfrutar, para darle vida y tiempo a la otra persona. Siempre se puede, sólo que a veces lo evitaba porque soy de las personas que les gusta dar tiempo de calidad, y cuando uno está enamorado saca el tiempo, así estemos cansados y con cara de fantasma”, complementó.

Para finalizar, Kimberly Dos Ramos argumentó que la razón detrás de su decisión de darle una nueva oportunidad al amor se dio tras sentirse en una etapa más estable en su vida: “Uno aprende a saber en qué momentos puedes y en cuáles no. También hace falta tener el corazoncito contento con una pareja, con alguien que te motive, que tú admires, y que él también te admire, que sea recíproco, de eso se trata la vida, de tener a alguien que sume con mucho amor“, recalcó.

