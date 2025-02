Javier Aguirre se le puso bravo a Trump por el asunto del Golfo de México

Javier Aguirre, entrenador de la selección de México y un viejo conocido en la lucha por las causas sociales, no evadió al tema migratorio que se sufre con Estados Unidos, mostrando su solidaridad a los migrantes y también enviando un mensaje directo a Donald Trump, presidente de los estadounidenses.

Consultado sobre estos temas en el día de medios del Final Four de la Nations League de la Concacaf, el llamado “Vasco”, no evadió los temas migratorios y mucho menos su impacto en la comunidad latina que vive y sufre las últimas medidas del mandatario norteamericano contra los migrantes.

Si bien es cierto que asumió una postura coherente, sobre todo por los antecedentes que tiene su familia al llegar como inmigrantes en México en la década de los 40, Aguirre también acorde a la importancia de su cargo mostró coherencia en sus comentarios sobre estos temas.

.“No me gustaría entrar en un ámbito que no me corresponde y que no es el motivo de este encuentro. Sin embargo, siempre he sentido un profundo agradecimiento. Desde que llegué al fútbol en 1975 con el América, a los pocos años ya viajaba a Los Ángeles para disputar partidos. El respaldo de la gente se manifiesta en la cancha, y es importante que puedan identificarse con lo que ven”, señaló Aguirre.

En este sentido, Aguirre también aprovechó la coyuntura para compartir su experiencia personal sobre estos temas migratorios que se han recrudecido desde enero pasado por las políticas asumidas por el nuevo mandatario de la Unión Americana.

“Soy hijo de inmigrantes. No es fácil dejar atrás tu país en busca de una mejor vida para los tuyos. Mis padres vivieron las dificultades de la posguerra y sé que muchas personas aquí han pasado por lo mismo, tratando de alcanzar el sueño americano. Me identifico mucho con esta gente que vino buscando el sueño americano y siempre estaré agradecido por su apoyo”, precisó el “Vasco”.

Y añadió que: “También envío palabras de admiración y respeto para los mexicanos, padres, hijos y nietos que están aquí y nosotros por lo menos trataremos de darles una alegría ese día del partido, de lo demás no tengo capacidad para hablar de ello”.

Aguirre como buen mexicano, entrón, sin cortapizas, mostrando su peculiar personalidad aprovechó el momento político en que se tornó en ciertos momentos la conferencia del anuncio de la Nations League, para recordarle a Donald Trump que el Golfo seguirá con un apelativo mexicano y no Golfo de América como ha tratado de imponer a base de la fuerza.

En este sentido, el Vasco asumió una actitud firme y dura, pero con aderezados con esa peculiar forma de salpimentar sus comentarios, le mando mensaje al mandatario estadounidense: “Para mí sigue siendo el Golfo de México, evidentemente, by the way”.

