Cómo el paxlovid influye en riesgo de hospitalizaciones

Un reciente estudio publicado en la revista JAMA ha puesto en tela de juicio la efectividad del antiviral Paxlovid en adultos mayores vacunados. Aunque este medicamento, desarrollado por Pfizer, ha demostrado ser eficaz en la reducción de síntomas y hospitalizaciones en pacientes no vacunados y en riesgo, los nuevos hallazgos sugieren que su impacto en aquellos con esquema de vacunación completo es mínimo.

El estudio fue liderado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Toronto, quienes analizaron datos de más de 1,6 millones de personas de entre 65 y 74 años en Ontario, Canadá, entre abril y noviembre de 2022. Durante ese período, el acceso a Paxlovid en Ontario estaba restringido a mayores de 70 años, personas inmunodeprimidas y pacientes con ciertas condiciones médicas, lo que permitió a los investigadores evaluar su efecto comparando pacientes en ambos lados de la barrera de edad establecida por la política de salud pública.

John N. Mafi, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA y autor principal del estudio. “Nos sorprendió y nos decepcionó ver que Paxlovid no redujo significativamente las hospitalizaciones ni la mortalidad en esta población. Creemos que se debe a que casi el 88% de los participantes estaban completamente vacunados, lo que ya les ofrecía una fuerte protección contra el COVID-19”, explicó.

Según los datos del estudio, el medicamento apenas redujo el riesgo de hospitalización en 1,3 puntos porcentuales, una cifra considerablemente menor a la reducción observada en los ensayos clínicos previos de Pfizer con pacientes no vacunados en alto riesgo. Esto sugiere que, en personas con inmunización previa, la contribución del antiviral a la reducción de casos graves podría ser marginal.

El debate sobre la utilidad de Paxlovid en este grupo de pacientes no solo es clínico, sino también económico. Mafi destacó que el costo del tratamiento es un factor clave en la toma de decisiones. Con un precio de 1.650 dólares por tratamiento, compuesto por 30 pastillas, la efectividad del fármaco debe ser cuidadosamente sopesada frente a su impacto real en la prevención de hospitalizaciones. “Creo que el costo debe ser parte de la conversación entre pacientes y médicos”, afirmó.

Por su parte, Pfizer mantiene su postura sobre la efectividad de Paxlovid en la prevención de casos graves en personas con alto riesgo. En un comunicado, la compañía expresó su confianza en el medicamento y recordó que la falta de vacunación o la ausencia de dosis de refuerzo sigue siendo un factor de riesgo para el COVID-19 severo. Sin embargo, el estudio sugiere que, para aquellos que ya han recibido sus vacunas, los beneficios del antiviral podrían no ser tan significativos como se pensaba.

Los hallazgos también han generado un debate sobre qué grupos podrían beneficiarse más de Paxlovid. Peter Wu, profesor asociado de la Universidad de Toronto y coautor del estudio, señaló que no recomendaría el medicamento a una persona vacunada sin condiciones de alto riesgo. “Si un paciente es sano, está vacunado y no tiene otros factores de riesgo, probablemente no le recomendaría Paxlovid”, afirmó.

No obstante, los expertos coinciden en que algunos pacientes aún pueden beneficiarse del tratamiento. Mafi subrayó que aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos, cáncer, insuficiencia renal, antecedentes de trasplante de órganos o que viven en residencias de ancianos podrían tener una mayor justificación para su uso. “Si una persona es frágil o inmunodeprimida, su riesgo sigue siendo elevado, y Paxlovid podría ser una opción importante”, explicó.

Otros especialistas advierten que los resultados del estudio no deben extrapolarse a todos los adultos mayores. Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, enfatizó que la investigación no incluyó a personas de 75 años o más ni a aquellas que no habían sido vacunadas recientemente. “No podemos extender estos resultados a poblaciones más vulnerables, como adultos mayores que han estado hospitalizados en los últimos años”, advirtió.

En conclusión, el estudio plantea dudas sobre el valor de Paxlovid en adultos mayores vacunados sin otros factores de riesgo, lo que podría influir en futuras decisiones médicas y en políticas de prescripción del medicamento. Aunque sigue siendo una herramienta valiosa para ciertos grupos, su uso debe evaluarse caso por caso, considerando tanto la salud del paciente como el costo del tratamiento.

