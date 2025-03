Maripily Rivera arremete contra Salvador Zerboni: “Acepta tu realidad”

Con la personalidad frontal que la caracteriza y sin miedo al qué dirán, Maripily Rivera se ha dado a la tarea de responder a las acusaciones que Salvador Zerboni lanzó en su contra, alegando que ella habría orquestado su salida de “La Casa de los Famosos All-Stars” durante la primera semana.

De acuerdo con un video compartido por el ‘huracán borica’ desde sus redes sociales, el actor mexicano estaría lanzando señalamientos sin fundamentos: “Te la has pasado difamándome en todos lados. No tienes prueba ninguna para poder hablar de mí y decir lo que estás diciendo“, expresó visible molesta.

Asimismo, Maripily Rivera se refirió a Zerboni como alguien “soberbio” y que aún no acepta la realidad de su salida del reality de Telemundo.

“Deja de estar difamándome y acepta tu realidad. No seas tan soberbio. Cuando tengas que decirme algo dímelo de frente, porque me viste de frente y no me dijiste absolutamente nada. Me evadías, me ignorabas porque sabes que estás hablando mentiras”, sentenció la puertorriqueña.

Para finalizar su mensaje, la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” aseguró que las “caras y muecas” que él le hizo en la gala que tuvo lugar el pasado domingo 9 de marzo “se las va a tragar”.

Por su parte, Salvador Zerboni se ha mantenido al margen de los comentarios recién compartidos por Maripily. No obstante, al ser cuestionado sobre su pronta salida del reality, el histrión reflexionó que si bien fue un golpe duro de asimilar, hoy se encuentra más feliz que nunca.

“No se me abrió otra puerta más grande, se me abrió una mansión con 20 puertas y yo no tenía ni idea del cariño de la gente, estoy bien contento“, dijo recientemente en una entrevista concedida a varios medios de comunicación.

