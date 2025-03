Maky Moguilevsky y el romántico mensaje que dedicó a su nueva pareja

La actriz Maky Moguilevsky se encuentra más enamorada que nunca, y su más reciente post en redes sociales lo comprueba. Junto a un emotivo mensaje, la famosa dio una mirada a los momentos más especiales que a vivido en compañía de su nueva pareja, el empresario Sergio Roitberg.

Desde su perfil oficial en Instagram, la actriz que ha participado en historias como “Santa Diabla” y “Amigas y Rivales” colocó un video en donde recopiló diversas postales capturadas durante su reciente escapada a Vail, Colorado, sitio en el que celebraron el cumpleaños número 51 de la artista.

Para acompañar las imágenes, Maky Moguilevsky escribió un romántico mensaje en el que reflexionó sobre esta etapa de su vida y las aventuras que ha vivido junto a su nuevo amor.

“El amor es así, imparable, inevitable e incontrolable. Una fuerza plena y absoluta que nos hace vivir la vida con alegría y esperanza, sacando nuestro lado más luminoso… A veces llega de una manera tan inesperada y al mismo tiempo pareciera predestinado, que siempre estuvo ahí esperando el momento exacto”, declaró la también presentadora.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica se sinceró sobre la etapa de soltería que vivió antes de conocer a Sergio Roitberg, con quien confirmó una relación en enero de este 2025.

“Yo pasé por muchos años de soledad para llegar hasta acá y también se que hay muchas personas que transitan ese momento, tal vez desesperanzadas, que han pasado situaciones difíciles, que no creen en el amor, que están solos y quisieran estar acompañados“, continuó.

Para finalizar, Maky aseguró que: “A todos ellos les digo no pierdan la fe. No hay edad, no hay tiempo, no hay reglas. Todos tenemos la oportunidad de vivir una historia feliz, que ojalá se construya para siempre”.

