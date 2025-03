Sian Chiong dice ya no tener contacto personal con sus ex compañeros de “LCDLFM 2”

El año pasado Sian Chiong fue uno de los participantes que generaron más polémica en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, en gran parte por ser el motivo de la discusión que generaría la rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo, y por -supuestamente- escupir en la comida de sus compañeros, algo que él siempre negó haber hecho.

Sian Chiong está tomando terapia después del “hate” en “LCDLFM 2”

Al actor cubano le ha costado mucho trabajo volver a colocarse en el gusto del público, y tras su participación en la telenovela “Las Hijas De La Señora García” fue entrevistado para el programa “De Primera Mano”, revelando que no ha tenido un contacto personal con sus ex compañeros de “LCDLFM 2”: “No en persona, pero sí hemos texteado”. Cuando se le preguntó si se ha encontrado con Montes, Sian dijo: “Sí, pero la vi en eventos, no la he visto en que hayamos quedado (en una cita)”.

Gala Montes dice estar muy molesta con Sian Chiong luego de “LCDLFM 2”

Sian comentó que los momentos difíciles tras su participación en el reality ya terminaron: “A mí las redes sociales me han tratado de manera muy volátil, digamos. Como que ha sido por momentos un rush intenso. Por momentos ha sido más tranquilo, y ahorita yo creo que está en un punto bastante zen, bastante calmado, ya bastante de que ha pasado el tiempo.

“Yo creo que también con mis acciones, con mi redención, con mis palabras de perdón y todo, creo que la gente como que lo ha entendido, lo ha asumido y me ha dado una oportunidad. Y eso es algo que agradezco”.

Tras su trabajo en “Las Hijas De La Señora García” Sian Chong ahora participará en una obra de teatro. Él asegura que ese melodrama subió de rating por su actuación: “El día antes de que yo entrara estaba como en 5.15, y el día que entré subió a 5.45. Con ésta son seis telenovelas, una más en mi carrera. Agradecido por eso, y ahorita teatro. Es lo que se viene”.

