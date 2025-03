Shakira se muestra haciendo ejercicio antes de salir al escenario (VIDEO)

Shakira es una artista que se prepara arduamente para cada uno de sus conciertos, y ahora publicó en sus redes sociales un video en el que aparece ejercitándose, con una rutina que hace antes de salir al escenario cada noche, durante su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Usando un track suit de color rosa, la bella cantante colombiana se mostró usando unas pesas y haciendo abdominales. Ella narró con detalle sus actividades en los días de concierto: “Esto es lo que hago cada tarde antes del show. Las dos horas y media sobre el escenario no son suficientes. Hago hip trust, abdomen, brazos y estiramientos”.

Shakira también explicó lo difícil que fue para ella el cancelar algunos conciertos, debido a que no se sentía bien: “Después de lo que sucedió en Chile, se me bajaron tanto las defensas, y fue tan estresante con la cancelación, que acabé enferma. Estaba tosiendo horrible. Estuve muy enferma, y los shows de Buenos Aires los hice enferma”.

A sus 48 años la artista luce espectacular, y tiene una energía tremenda, pues en cada estadio permanece 12 horas, ya que llega mucho antes de que comience el concierto: “Normalmente llego a las 3 de la tarde al estadio. Estiro, hago ejercicio. Si tengo tiempo me hago un poco de masaje o activación de 10 minutos. Hago ejercicios de voz, me empiezo a arreglar, a maquillar, y me concentro 5 minutos para pedirle a Dios que todo salga bien”.

Shakira convive con algunos fans, y después se alista para ir a descansar: “Salgo a las 2 y media de la mañana después de los shows. Duermo las horas que tengo que dormir, me levanto, y otra vez”.

La cantante también posó para fotos (que llevan más de 358,000 likes en esa red social), luciendo su colorido outfit. Ella se encuentra en México, y el 19 de marzo se presentará en el Estadio GNP Seguros. Shakira dará en ese inmueble siete conciertos y agotó las localidades, con lo cual impuso un récord como la primera artista femenina en México que hace esa cantidad de shows dentro de una misma gira.

