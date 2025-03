Hugo Sánchez sigue enojado con el “Tata” Martino e inconforme con el “Vasco” Aguirre

Hugo Sánchez, legendaria figura del fútbol de México volvió a mostrar su enojo y molestia contra las decisiones del técnico argentino Gerardo Martino que llevaron al peor fracaso en 44 años al Tricolor en una justa mundialista.

El llamado Pentapichichi en un miércoles de críticas también se dio tiempo para mostrar su desacuerdo con Javier Aguirre por no haber convocado a Guillermo Ochoa para los juegos de la Nations League, sobre todo por la imagen de figura que generó el actual portero del AVS Futebol SAD de Portugal.

Errores imperdonables del “Tata”

Hugo Sánchez aprovechó su espacio para criticar las decisiones del técnico argentino Gerardo Martino en el pasado Mundial de 2022 aprovechando la entrevista que le hizo la cadena ESPN y que en el espacio de Fútbol Picante, aseguró que las fallas del llamado “Tata” fueron imperdonables.

Sobre todo por las fallas en el planteamiento táctico contra Argentina: “No se lo voy a perdonar nunca, que haya jugado contra Argentina dándole los carriles abiertos a Messi, sin Edson Álvarez y sin delantero centro. Es una sinvergüenzada”.

Frente a los cuestionamientos de la exfigura del Real Madrid habría que aclarar que los números totales del “Tata” Martino en la selección de México fueron los siguientes: En 66 partidos dirigidos, ganó 42, empató 11 y sufrió 13 derrotas. Pero en éxitos solo pudo ganar la Copa Oro 2019, ya que después perdió la final del 2021, así como la primera Nations League.

Memo Ochoa merecía más respeto

Hugo Sánchez también se dio tiempo para crítica la baja de Guillermo Ochoa, portero del AVS Futebol de Portugal, en la selección de México para los duelos de la Nations League y se mostró en desacuerdo por la ausencia de uno de los referentes de los últimos años en el Tricolor.

“Yo echo de menos a Memo Ochoa, es algo especial, siento que es un símbolo del futbol mexicano y creo que Javier debió haber hablado con él. Si no, yo sí hubiese hablado con Memo, y yo estaría considerándolo, pensando estar en el mundial”, comentó el Pentapichichi en su espacio como analista de ESPN.

La exfigura del Real Madrid sobre el mismo tema también expuso que: “Que no lo considere, ya lo veremos, pero dejar a Memo en el olvido me parece no agradable, sobre todo por currículum de lo que significa México en las copas del mundo. Tener un mexicano con seis mundiales, como en su momento fue la ‘Tota’ Carvajal, el Cinco Copas, pues el que Memo Ochoa esté en seis copas del mundo me parece interesante de cara al mundo futbolístico”.

Empero, Hugo también mostró su adhesión al proyecto de Javier Aguirre y aseguró que es el técnico adecuado para guiar a la selección de México a un sitio importante en el próximo Mundial: “No me corresponde darle un consejo a Aguirre, tiene mucha experiencia, es el mejor entrenador que ha tenido México y ahora mismo lo considero el mejor y aceptó ese regreso por amiguismo, porque la ‘Bomba’ (Juan Carlos Rodríguez) y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes”.

