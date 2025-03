Keanu Reeves aparece con Ana de Armas en el trailer de “Ballerina”, el spin-off de “John Wick”

El actor Keanu Reeves protagonizó cuatro exitosas películas de la saga de “John Wick”, en las que interpretó al personaje titular, un asesino que es perseguido por una corporación criminal. Ahora, está listo un spin-off de esa serie de filmes, titulado “Ballerina: From The World Of John Wick”, estelarizado por Ana de Armas.

El trailer de esta película de acción acaba de estrenarse, y presenta a la actriz cubana como Eve Macarro, una bailarina rusa que se convierte en asesina a sueldo, decidida a cobrar venganza por la muerte de sus padres. Aparecen varios personajes de las cintas de “John Wick”, como Winston Scott (Ian McShane), Charon (Lance Reddick), “la directora” (Anjelica Huston) y por supuesto Reeves, cuyo personaje podría o no ser un aliado de Eve.

“Ballerina: From The World Of John Wick” es dirigida por Len Wiseman; los actores Norman Reedus y Gabriel Byrne tienen personajes coestelares. El argumento de la cinta se desarrolla entre las aventuras de John Wick presentadas en las películas 3 y 4 de la saga.

El estreno de “Ballerina” en Estados Unidos se retrasó un año, debido a que fue necesario filmar varias escenas adicionales que involucraban a dobles de riesgo. Finalmente, la película llegará a las pantallas el 6 de junio. Keanu Reeves fue uno de los responsables de la incursión de Ana de Armas en el cine de Hollywood. Ahora trabajan juntos por tercera vez, luego de las cintas “Knock Knock” y “Exposed”.

