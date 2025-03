Hay más de $1 mil millones en reembolsos sin reclamar: qué hacer

La temporada de impuestos de 2025 comenzó el 27 de enero y está a punto de finalizar. Pero más allá de del periodo fiscal actual, hay contribuyentes que no han reclamado su reembolso del año fiscal 2021. Para ellos, les tenemos la fecha límite, la última oportunidad para solicitar su dinero, y lo que deben hacer para conseguirlo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) estima que hay más de $1 mil millones de dólares en reembolsos sin reclamar, correspondientes a más de 1.1 millones de personas a nivel nacional.

Con base en la cantidad de fondos, el IRS calcula que el reembolso de impuestos promedio pendientes es de $781 dólares por contribuyente. Esta cifra puede aumentar considerablemente, ya que en ella no se incluyen los créditos fiscales adicionales, como el Crédito de Reembolso de Recuperación, que fue conocido mejor como el cheque de estímulo de $1,400 dólares.

Tampoco se contemplan los otros créditos importantes como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC), que en 2021 podría haber llegado a ser de hasta $6,728 dólares, ni el Crédito Tributario por Hijos de 2021, que podría haber sido de hasta $3,600 dólares por niño.

¿Qué deben hacer los contribuyentes para reclamar su reembolso?

Si no has reclamado tu reembolso de impuestos correspondiente al año fiscal 2021, la fecha límite para presentar el formulario 1040 ante el IRS es el 15 de abril de 2025. Como te das cuenta, esta es la misma fecha para realizar tu declaración de impuestos de este año.

El IRS advierte que, si los contribuyentes no han presentado sus declaraciones fiscales de 2022 y 2023, el reembolso de 2021 podría ser retenido. Por lo tanto, es crucial que revises tu documentación fiscal para asegurarte de que estás al día con tus declaraciones. Si aún no has presentado tus impuestos correspondientes a 2022 y 2023, podría ser una buena idea hacerlo, ya que podrías estar perdiendo otros reembolsos o créditos adicionales de esos años.

Recuerda que para reclamar cualquier reembolso, especialmente, los cheques de estímulo y créditos fiscales, las personas deben presentar la declaración de impuestos, incluso aunque no estén obligados de hacerlo por sus bajos ingresos.

Para hacer tu declaración de impuestos, puedes iniciar un proceso de verificación. El IRS ofrece la posibilidad de consultar los registros fiscales a través de una cuenta de ID.me. Si aún no tienes una, es recomendable que la crees.

Esta herramienta no solo te permitirá revisar tus registros fiscales, sino que también es útil para acceder a la información de la Seguridad Social y proteger tu identidad digital. Al contar con una cuenta de ID.me, puedes asegurarte de que tus datos fiscales y personales estén protegidos de manera más efectiva, evitando fraudes o suplantaciones en línea.

Al momento de realizar tu declaración de impuestos, es recomendable que selecciones el depósito directo a una cuenta bancaria para que obtengas tu reembolso lo más pronto posible. Si haces tu declaración en papel o solicitas un cheque a domicilio, tu dinero podría tardar alrededor de 21 días en llegar. Además, con los recortes de personal del IRS, se prevén más demoras, tanto en el procesamiento de las declaraciones como de los reembolsos.

