Christian Nodal y su reacción tras el estreno del tema “Con Otra” de Cazzu

El nombre de Cazzu y Ángela Aguilar no dejan de ser tendencia en redes sociales como resultado de la apreciación del público ante el tema “Con Otra”, recién lanzado por la argentina. Es en medio del revuelo que se ha generado por este estreno que el propio Christian Nodal ha decidido dejar clara su postura por medio de un contundente mensaje. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Todo ocurrió a través de la cuenta de Instagram del famoso, donde publicó un video en el que promocionaba el sencillo que lleva por título “El Amigo” y que se estrenó tan solo 24 horas después que el éxito de su ex pareja.

“ES HOY! ES HOOOOY!!! #ElAmigo”, escribió Christian Nodal para acompañar el audiovisual en donde hace una invitación a sus fans a reproducir el single y difundirlo por medio de las plataformas digitales.

Y aunque la mayoría de sus fanáticos se dijeron emocionados por este lanzamiento, hubo otros internautas que no dudaron en hacer mención de Cazzu y la canción “Con Otra”, aquella que muchos aseguran se trata de una indirecta para Ángela Aguilar y su esposo.

Sería el mensaje “No señor Nodal, ahorita estamos con ‘Te va a engañar'”, junto a emojis de caritas riéndose, el golpe final que propició la reacción del artista multipremiado con un mensaje directo hacia sus detractores.

Y es que Christian Nodal respondió: “Yo ando con la de ‘Ya Supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El Amigo'”, dejando entrever que no está de acuerdo con seguir alimentando la narrativa de un triángulo amoroso e infidelidad hacia la argentina.

Pero, ¿qué “indirectas” lanzó la argentina dentro del éxito musical? Si bien en la canción no se mencionan nombres, para el público existen varias referencias que serían un indicador de la dedicatoria a la hija de Pepe Aguilar y al intérprete de “Botella tras Botella”.

Uno de los versos recita: “Niña, no tengo intenciones de quitártelo. Pero fuiste mala y todo se paga. No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama y muy despistada te estás cuidado de la equivocada“.

Mientras tanto, otro hace referencia a una infidelidad que será vengada: “La que nada debe, nada teme. Robado se va, lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñartelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro”, canta la argentina.

