Gaby Spanic lanza preocupante mensaje en redes: “Me quieren desaparecer”

Vaya revuelo causó la actriz Gaby Spanic luego de protagonizar una transmisión en vivo en la que se sinceró sobre la difícil situación que atraviesa. Y es que según sus declaraciones, está siendo víctima de ataques y difamaciones en su contra, que tienen como objetivo destruir su carrera.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la histrionisa que ha participado en melodramas como “Soy tu dueña” y “La Usurpadora” narró que ha vivido diversas situaciones que han retado su capacidad de resiliencia.

“Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría. Otra en mi lugar hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba… Yo todo se lo dejo a Dios”, dijo durante su aparición en redes.

Al recibir una serie de cuestionamientos sobre las polémicas acusaciones de agresión que su ex asistente, Suelen Monteiro, lanzó en su contra, Gaby Spanic fue contundente al afirmar que se trata de un plan para obtener fama y dinero.

“Hay gente hambrienta que de la nada quieren hacer fama y dinero, e inventan y difaman. Esta persona tenía una personalidad insoportable. Es una persona inestable emocionalmente, una persona carente”, sentenció la famosa.

Durante el ‘live’, la estrella de la pantalla chica reflexionó sobre las controversias y acusaciones de las que ha sido blanco, afirmando que sin importar lo que digan de ella, siempre se mantiene fiel a su esencia.

“Me sacaron de un programa de cocina. Me acusaron de supuestamente golpear a Laura, cosas nefastas en ese concurso. Fue horrible (…) Sé muchas historias. Estoy cansada de los atropellos, de las difamaciones. Basta, se acabó. Basta de que se aprovechen”, indicó.

Gaby Spanic finalizó con un mensaje sin irse por las ramas: “Esta soy yo. No tengo máscaras ni disfraces. Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida”, apuntó.

Seguir leyendo:

• Gaby Spanic asegura que su ex asistente brasileña intentó besarla

• Gaby Spanic se compara con Thalía y afirma: “Yo también soy una reina en el mundo”

• Gaby Spanic revela que de pequeña sufrió abuso sexual de un familiar