Gaby Spanic asegura que su ex asistente brasileña intentó besarla

Hace algunos días, una mujer llamada Suelen Monteiro informó que demandará a Gaby Spanic, a quien acusa de una supuesta agresión; ella trabajó para la actriz venezolana como asistente y encargada de sus redes sociales en Brasil. Ahora Spanic ejerció su derecho de réplica, y dijo que Monteiro sólo busca dinero, además de que supuestamente la acosó.

Gaby Spanic se compara con Thalía y afirma: “Yo también soy una reina en el mundo”

En entrevista para el programa de televisión “De Primera Mano”, Spanic dijo sobre Suelen: “La conozco desde hace varios años. Es una mujer muy cambiante. Hoy te ama y hoy te odia. Es de ese tipo de personas obsesivas, manipuladoras, que hay que hacer lo que ella diga, que ella es la que tiene la razón.

Gaby Spanic dice haber recibido amenazas por sus comentarios sobre Thalía

“Cada vez que yo estoy haciendo algo, o que algo es exitoso, siempre inventan cualquier estupidez. Estoy asqueada, pareciera que hay alguien detrás de todo este problema. Hay alguien que juró destruirme hace años, un enfermo. Pareciera que todo esto está patrocinado”

La actriz detalló lo que sucedió en un evento en el que supuestamente Monteiro le hizo insinuaciones: “Con esta niña…yo tenía urgencia de dinero, porque yo no quería trabajar con esta señora…pero accedí. Ese día la que pagó los vinos fue ella, la que me estaba incitando a tomar hace tiempo era ella. Esa noche se me encimó, me quería besar, me quería manosear…unas cosas tremendas, horribles, que yo decía: ‘¿Qué le pasó?’ Se le subieron los tragos a la cabeza”.

Sobre las acusaciones de su ex colaboradora, la protagonista de la telenovela “La Usurpadora” agregó: “Allá ella, que me pruebe que yo supuestamente la maltraté, es su palabra contra la mía. Hay gente que de verdad quiere fama, quiere dinero, y amenazan a algunos artistas; no es la primera vez. De hecho, (ella) me mandaba muchísimas cosas de haters“.

La conductora Addis Tuñón le preguntó a Gaby si era verdad lo que dice Monteiro acerca de que le rompió unos lentes. La actriz respondió. “Ella está mintiendo, y si es así, ¿por qué no puso la denuncia antes? Yo sí estuve a punto de denunciarla, porque no aguantaba el acoso que tenía encima de mí, que quería a fuerza que la besara”.

Por último, Gaby Spanic se mostró indignada debido a que Suelen Monteiro publicó en redes sociales un clip en el que ambas aparecen en una reunión familiar, cantando un cover del tema “Unbreak My Heart” de Toni Braxton. “Ella montó un video en su YouTube de mí cantando con ella, sin mi autorización, y hay una menor de edad ahí, que es mi sobrina, y está mi familia. Ella está buscando obviamente fama, dinero, y yo de buena onda confié”.

Sigue leyendo: