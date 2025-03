El momento de angustia que vivieron Natti Natasha y Romeo Santos durante la grabación de un video

Natti Natasha y Romeo Santos vivieron un momento de angustia durante la grabación de video musical. Hace poco, la cantante dominicana recordó el preocupante momento.

En una entrevista con la revista Billboard, Natti Natasha contó que durante el rodaje del videoclip “La mejor versión de ti”, publicado en 2019, Romeo estuvo en peligro durante una escena en la piscina dentro de un auto.

“Le toca a él entrar a la piscina dentro de un carro”, dijo la cantante dominicana. “Lo lindo es que cuando entra el carro con Romeo adentro, yo decía: ‘Dios mío, Papá Dios que esto salga bien’ porque yo no sé nadar, y yo no sé si él sabía nadar. Estaba demasiado frío. Yo entré a la piscina y yo me congelé. En la cara yo no tenía ningún tipo de expresiones por eso”, agregó.

Aunque había un equipo de seguridad en caso de que algo saliera mal, los cantantes vivieron un momento de angustia cuando el auto estaba debajo del agua y la puerta no abría.

“Él entra, hay unos buzos que están alrededor, la puerta no le abre”, dijo Natti Natasha sobre el momento de tensión que vivieron todos.

El auto estaba sostenido por un cable que controlaba un técnico, contó la cantante; sin embargo, en un momento, la persona perdió el control del cable y el auto se hundió más de lo planeado.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y Romeo Santos pudo salir del auto sano y salvo. “Pudo haber pasado (algo grave), Dios libre, y nos asustamos”, dijo la cantante.

¿Cuánto dinero tiene Natti Natasha?

Hace poco, Natti Natasha asistió al programa español La Revuelta, donde reveló algunos detalles como, por ejemplo, cuánto dinero tenía.

Aunque al principio estaba un poco tímida y renuente ante la pregunta del conductor David Broncano, finalmente decidió responder sin atajos.

“No bien, yo trabajo bien”, respondió cuando Broncano le pidió que diera una cifra de cuánto dinero tenía. “Entre 10 (millones de dólares)”, agregó la cantante.

