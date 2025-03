Héctor Herrera abre la puerta a reforzar a Pachuca en el Mundial de Clubes

El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien tiene un fuerte vínculo con el Pachuca, nunca ha ocultado su gratitud hacia el club que lo formó y le dio la oportunidad de debutar como profesional. Ahora, la posibilidad de que refuerce a los Tuzos en el Mundial de Clubes está sobre la mesa, aunque su llegada dependería de un factor clave: la aprobación del Toluca.

En entrevista con ESPN, el actual jugador de los Diablos Rojos reconoció que si el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, le hiciera una llamada para sumarse al equipo en el torneo internacional, él aceptaría sin dudarlo.

Sin embargo, dejó claro que solo lo haría si Toluca no tiene ningún inconveniente.

“Si el día de hoy me llama, obviamente que diré que sí, si Toluca no tiene problema. Él sabe que lo quiero mucho y que le estoy muy agradecido”, expresó el mediocampista, quien debutó con Pachuca en 2011.

Para Herrera, el equipo de Hidalgo no solo representa el club en el que dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, sino también la institución que lo formó tanto dentro como fuera de la cancha.

Enfocado en su presente

En caso de concretarse su regreso a Pachuca, Héctor Herrera podría enfrentar a equipos como el Real Madrid, el Salzburg o el Al Hilal en el Grupo H de la próxima edición del Mundial de Clubes.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar nuevamente contra equipos de talla mundial, el mediocampista de 33 años reconoció que hasta el momento no lo había considerado.

“No sé, no había pensado en esa situación. No sé si se podría dar o no. Estoy tranquilo, muy contento con Toluca y tengo mis metas muy claras aquí”, aseguró.

Herrera también destacó su rápida adaptación en el equipo escarlata, donde se ha sentido bien recibido. El ambiente positivo y la conexión con sus compañeros han sido claves en este proceso.

“He encontrado un grupo muy bueno de compañeros y seres humanos. Al final, eso es lo más importante para adaptarte y sentirte cómodo”, concluyó el exjugador del Atlético de Madrid y Porto.

Después de pasar tres temporadas con Pachuca, Herrera desarrolló su carrera fuera de la Liga MX durante más de 12 años, pasando por Portugal, España y los Estados Unidos. Aunque hoy su presente lo tiene enfocado en Toluca, no le cierra las puertas a su primer equipo.





