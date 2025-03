Taylor Swift regresa a Instagram para apoyar el nuevo álbum de Selena Gomez y Benny Blanco

Tras un silencio de 100 días en Instagram, Taylor Swift regresó a la red social para mostrar su entusiasmo por el nuevo álbum colaborativo de su amiga de toda la vida, Selena Gomez, y el productor Benny Blanco.

Este sábado, 22 de marzo, la ganadora de 14 premios Grammy compartió en sus Instagram Stories un mensaje lleno de emoción. De acuerdo a la traducción en español, escribió:

“¡@selenagomez & @itsbennyblanco ME ENCANTA ESTE ÁLBUM. ¡DIOS MÍOOOOOOOO!”. Junto a estas palabras, Swift incluyó un enlace al álbum I Said I Love You First, lanzado el 21 de marzo.

Este gesto de apoyo marca la primera publicación de Swift en Instagram en 2025, tras su última actualización relacionada con su exitosa gira ‘The Eras Tour’ en diciembre de 2024.

La publicación en Instagram no es la primera vez que Taylor Swift muestra su apoyo a la pareja. En diciembre de 2024, cuando Gomez y Blanco anunciaron su compromiso, Swift dejó un comentario cariñoso en la publicación de Instagram de su amiga: “Sí, seré la niña de las flores”, escribió, insinuando su participación en la futura boda.

La conexión entre Gomez, Blanco y Swift

En una reciente aparición en la serie Countdown To de Spotify, Selena Gomez y Benny Blanco revelaron anécdotas divertidas sobre su asistencia a una de las fiestas de Taylor Swift.

Gomez recordó cómo llegaron puntuales al evento, lo que la hizo sentir un poco avergonzada. “Parece que la gente guay no llega a tiempo a las fiestas”, bromeó. Por su parte, Blanco añadió: “Somos los primeros en llegar a todas las fiestas cuando voy contigo. Apareces cuando mi madre llega a una fiesta”.

Además, en una entrevista reciente en Hot Ones, Benny Blanco confesó que no era un “verdadero Swiftie” hasta que Selena Gomez lo introdujo en la música de Taylor Swift. “Ella me hizo aficionarme a la música de Swift”, dijo Blanco.

“Ahora estoy cantando canciones de Taylor de hace 10 años y me siento libre”. Gomez, por su parte, calificó la música de Swift como “atemporal”

Sobre el álbum I Said I Love You First

Según un comunicado de prensa previo al lanzamiento, el álbum de Gomez y Blanco es un reflejo auténtico de su relación.

“Este álbum surgió de forma natural como resultado directo de la comodidad que ambos sintieron al trabajar juntos creativamente“, explicaba el comunicado. “Narra toda su historia: antes de conocerse, cuando se enamoraron y cuando miran hacia el futuro”



En la promoción de su nuevo material, Selena Gomez ha destacado por sus looks y la felicidad que irradia. Afirmó sentirse feliz de esta nueva etapa y se espera que continúe sacando nueva música.

