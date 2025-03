Lewkowicz: Bivol debe dejar vacante el título si no pelea con Benavídez

Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavídez, dejó claro que Dmitry Bivol debe dejar vacante su título de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) si no acepta la pelea obligatoria con el Monstruo Mexicano.

En una entrevista con FightHub TV, Lewkowicz aseguró que Benavídez no peleará más por títulos interinos y que lo más probable es que regrese a la acción en septiembre por el campeonato absoluto del CMB.

“No peleará (en una defensa del título interino). Tendrá que ser por el título completo del CMB. Si Bivol no acepta la pelea, le recomiendo que deje vacante el título antes del 8 de abril. No va a suceder (Bivol-Benavídez). Si él (Bivol) no quiere la pelea el lunes, que devuelva el cinturón. Quien aporta el dinero (los saudíes) no lo quiere (Bivol-Benavídez). Podría ser Smith (el próximo rival de Benavídez), pero hay muchos otros. Peleará en septiembre por el título absoluto”, dijo.

David Benavídez quiere conseguir la oportunidad de pelear con Dmitry Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Si (Bivol) quiere ir a una subasta, estamos bien preparados con PBC. Estados Unidos quiere que su propia sangre pelee (por un título de 175 libras), y esa sangre es David Benavídez. Es la mejor pelea. Ya vimos dos veces la misma pelea (Bivol vs. Beterbiev). Menos de 50,000 personas la vieron. Es una buena pelea para nosotros (los fanáticos incondicionales) que amamos el boxeo, pero a la gente común le da igual”, agregó.

El Monstruo Mexicano, tras defender su puesto como retador obligatorio del CMB al vencer a David Morrell Jr., aseguró que su intención era obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido de las 175 libras y el organismo ordenó el combate.

Sampson Lewkowicz confirmó que se le envió una jugosa propuesta a Dmitry Bivol, pero no recibieron respuesta alguna. Esto puede deberse a que hace poco Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo, ya que quiere que haga la trilogía con Artur Beterbiev.

Por los momentos, David Benavídez esperará hasta el 8 de abril -día en que vence el plazo para negociar la pelea obligatoria- para ver qué decisión toma el ruso. De no aceptarlo, el promotor confía en que el CMB lo despojará del título y el mexoamericano podrá disputarlo posiblemente con Callum Smith.

Dmitry Bivol es el campeón indiscutido de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

