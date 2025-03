Selena Gomez confiesa cómo los comentarios sobre su peso la afectaron

Selena Gomez ha decidido abrirse sobre los efectos que las constantes críticas sobre su peso han tenido en su bienestar emocional.

En una reciente conversación en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, la cantante y actriz compartió su lucha interna con los comentarios destructivos que, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlos, han logrado tocar una fibra sensible en ella.

La artista, conocida por su actitud positiva y su enfoque en “matar con amabilidad” a sus detractores, confesó que hay momentos en los que los comentarios online, especialmente aquellos relacionados con su figura, realmente la afectan. “Caigo en la tentación de mirar cosas”, expresó Selena. “No aporta nada a tu vida, pero es tan difícil manejarlo, desde las decisiones que tomas hasta las personas con las que te relacionas. Es como si a nadie le importara eso cuando se trata de los hombres.”

La intérprete de “Who says” admitió que uno de los aspectos que más le pesa es la atención constante sobre su cuerpo. “Mi peso es algo que la gente siempre tiene algo que decir, y me entristece mucho. No es solo tristeza, ni me siento víctima, pero me ha vuelto un poco amargada. Y me siento culpable por decir esto, pero es la verdad”, explicó con una sinceridad que conmovió a sus seguidores.

A lo largo de los años, Selena ha sido muy abierta sobre sus problemas de salud, especialmente su batalla contra el lupus, una enfermedad que ha influido en los altibajos de su peso. Sin embargo, también ha aprendido a lidiar con las expectativas de una sociedad que, como ella misma señala, juzga más duramente a las mujeres en la industria del entretenimiento. “Las mujeres siempre enfrentamos un juicio más intenso, desde nuestra apariencia hasta lo que usamos”, comentó.

A pesar de las dificultades, Selena ha encontrado un mecanismo para sobrellevar la negatividad: desconectarse de las redes sociales. “Soy más feliz sin eso. Tuve que dejar de mirar después de un tiempo, y todavía tomo descansos porque soy humana y a veces leo cosas”, reveló. “Pero la mayoría de las veces ignoro todo. No tengo nada en mi teléfono en esos momentos.”

Un pilar fundamental en su proceso de sanación ha sido el apoyo incondicional de su prometido, Benny Blanco, quien le ha enseñado a valorarse a sí misma. “Él es la única persona que, cuando me dice algo bonito, yo le creo”, compartió Selena.

La propuesta de Benny, ocurrida en diciembre tras un año de relación, ha sido un punto de inflexión para la cantante, quien reconoce que el amor y el apoyo genuino de quienes realmente la quieren son la mejor forma de combatir la negatividad.

