Hugo Sánchez mandó a callar al francés André-Pierre Gignac

A Hugo Sánchez, la leyenda viviente del fútbol de México y el mejor jugador mexicano que ha jugado en Europa no le cayeron en gracia las palabras del francés André-Pierre Gignac de que Javier “Chicharito” Hernández puede ser el mexicano con la mejor carrera en el fútbol europeo y por eso lo mandó a callar.

Así es, el famoso Pentapichichi desde su tribuna como analista de ESPN estuvo enterado de una entrevista que le realizaron al delantero francés de los Tigres donde resaltó la labor de Javier “Chicharito” Hernández en Europa, sobre todo en estos momentos en que el delantero de Chivas se desenvuelve en un ambiente complejo entre críticas y cuestionamientos de la prensa y los aficionados debido a las propias actitudes del exartillero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy.

“Javier ha hecho una carrera extraordinaria. Como dice Mario (Carrillo) primero antes de hablar hay que informarte, si no te estás bien informado mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, porque en un momento puedes perder credibilidad, así como la FIFA en el tema del León”, dijo Hugo respecto al mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pero en sus apreciaciones, Gignac fue más allá al resaltar que ningún mexicano tenía la trayectoria del Chicharito, defendiendo las camisetas de equipos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

Obviamente, esto prendió al Pentapichichi que no dudó en mandarle un mensaje al artillero de los Tigres de la UANL que ha hecho una carrera exitosa en el fútbol de México al convertirse en el mejor delantero de la historia de la escuadra felina.

“Gignac debe de cuidar sus palabras, en este país va a perder credibilidad. Si en Francia hablan así, no creo que sean irrespetuosos al momento de hablar de Platini o de Zidane”, dijo Hugo, que siempre se ha caracterizado por defender los éxitos de los mexicanos desde la tribuna que sea.

Hugo también acusó al francés de no estar bien informado para verter una opinión tan temeraria como esa, sobre todo por las carreras que hicieron uno y otro en el fútbol de Europa, pero más porque Gignac dio la impresión de demeritar la gran trayectoria de Hugo en los Merengues.

Dichos comentarios dieron pie para que la polémica se encendiera en la emisión de Fútbol Picante de ESPN, en donde al final los panelistas coincidieron que Hugo Sánchez se cuece aparte y después aparecen Rafael Márquez, Javier Hernández y Andrés Guardado, para establecer los parámetros de éxito de cada uno.

Lo que dijo Gignac y que molestó a Hugo Sánchez

Hugo Sánchez reaccionó a las siguientes declaraciones de André-Pierre Gignac en una entrevista para Fox Sports: “No es tan fácil el fútbol, cuidado, pero yo estoy feliz que esté acá el Chicharito, porque va a aportar mucho a los jóvenes de Chivas”.

Y añadió que: “Ustedes son terribles (prensa), la verdad, perdónenme, pero todos, son terribles con él, no es porque lo quiera bien o algo así, pero la verdad si son terribles. Seguido lo matan y estoy seguro de qué pueda ayudar y a meter goles todavía”.

“Pero un jugador que jugó en el Real Madrid, en el Manchester United, en el Bayer Leverkusen, en grandes clubes, que metió goles en todos lados, mismo el Real, Madrid, y pueden decir lo que quiera, pero hay que meter ahí los goles, pero el jugar con esos monstruos no es fácil y tiene una carrera fantástica”.

“Creo que puede ser el mexicano con la mejor carrera en Europa, y ustedes cuando llega Chivas lo matan, quiere terminar en el club de sus amores, donde le dio mucho cuando empezó y lo vendieron y ahora regresa con amor y todo eso y ustedes lo matan.

No digo que también festejarlo y todo eso como está muy bien, que regresó, pero si lo ven, que echa ganas, que le mete, si hay que ayudarle un poco más, aunque no necesita ayuda porque mentalmente es fuerte también

