Santiago Giménez anhela jugar su primer Mundial

Santiago Giménez, delantero de la selección de México y del AC Milan, no quita el dedo del renglón en cumplir su sueño de jugar su primer Mundial con el Tricolor en 2026, tal como lo dejó en claro en el evento publicitario de una marca de telefonía móvil donde tuvo participación virtual.

Giménez, quien en el 2022 sufrió la desilusión de quedar fuera de la lista final de los mundialistas que convocó el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, no quiere atravesar por esa experiencia desagradable otra vez y por eso ha trabajado para reponerse y convertirse en referente del proceso de Javier Aguirre.

“Estoy muy emocionado porque llegué este Mundial, estoy muy ansioso, sería mi primero y espero que pueda ir, que pueda demostrar lo que he trabajado a lo largo de toda mi vida, porque es un sueño que voy a cumplir. Como equipo estamos muy bien, somos los últimos campeones de Copa de Oro, somos los últimos campeones de Nations League, entonces creo que el camino va bien y queremos seguir con esta confianza”.

El actual delantero de la escuadra rossoneri, después de un inicio goleador, ha batallado para establecerse como el killer de la escuadra milanista y en la selección de México, pues su último gol con el Tricolor fue hace 20 meses en la final de la Copa Oro de 2023 disputada el 16 de julio de ese año y donde anotó el gol de la coronación.

A partir de ese momento se le ha negado el gol en eventos como la Copa América y en la Nations League de 2024, pero ahora vive un diferente momento en pareja de la delantera de la escuadra azteca con Raúl Jiménez, de quien dijo que es un gran jugador.

“Es muy lindo poder compartir campo con Raúl, lo tomo de ejemplo por el gran jugador que es, por la gran persona que es, no pierde balones, es muy inteligente, antes de agarrar el balón ya sabe que va a hacer. La idea es complementarnos, hacer una gran dupla para el bien de México y para el bien del equipo”.

Santiago también agradeció al actual cuerpo técnico de la selección de México, es a sacar el orgullo de defender la camiseta de México en donde sea, tener esa personalidad para defender lo nuestro en el terreno de juego.

El clásico América vs. Cruz Azul, el mejor de México

Santiago Giménez también aprovechó para hablar de la trilogía de duelos que sostendrá su exequipo Cruz Azul contra el América, clásico que definió como el mejor en la actualidad del fútbol de México, sobre todo en los últimos 10 y 15 años, donde la final del Clausura 2024 ha sido el mejor juego en ese lapso de tiempo.

“Van a ser partidos increíbles, muy intensos, creo que al final los últimos 10, 15 años han sido el mejor partido que hemos visto en Liga de México, siempre que se juega el Cruz Azul vs. América pasa algo, siempre es un gran duelo y creo que estos partidos no va a ser la excepción, espero que no, ahora toca en otra competición, en la Concacaf. Yo le voy al Cruz Azul, pero sí, siento que en los últimos años se ha convertido en el partido más importante de México”.

Una responsabilidad jugar en el AC Milan

Finalmente, Santiago Giménez se refirió a la responsabilidad que representa jugar en el Milan y llevar la bandera de México al calcio italiano: “Lo veo como una gran responsabilidad, trato de llevar la bandera de México a lo más alto donde me toque estar, contra quien me toque estar, creo que esa es la gran responsabilidad que siento al ser mexicano y jugar en Europa. Y sí, creo que esa responsabilidad también que me ha dado Dios, porque él me escogió como un soldado de Cristo”.

