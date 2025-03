Fulham de Raúl Jiménez se despide de la FA Cup tras caer goleado

El sueño del Fulham y Raúl Jiménez en la FA Cup llegó a su fin en Craven Cottage. El conjunto dirigido por Marco Silva no pudo ante un Crystal Palace contundente, que selló su pase a las semifinales con una victoria por 3-0.

Mientras los aficionados de los ‘Eagles’ entonaban el clásico “¿Qué será, será? Nos vamos a Wembley”, el equipo de Raúl Jiménez veía desvanecerse su esperanza de avanzar en el torneo.

Fulham sin oportunidad en todo el partido

La primera parte fue el gran problema para los ‘Cottagers’. Aunque comenzaron con mayor dominio del balón, el Palace fue más incisivo y peligroso en el área rival.

Jefferson Lerma estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo que se estrelló en el larguero, pero poco después Eberechi Eze puso el 0-1 con un golazo desde fuera del área.

Antes del descanso, el propio Eze asistió a Ismaila Sarr, quien con un certero remate de cabeza dejó el partido cuesta arriba para el Fulham.

En la segunda mitad, Raúl Jiménez ingresó al campo con la intención de revertir el resultado, pero la misión era casi imposible.

El mexicano poco pudo hacer ante una defensa bien plantada, y el golpe definitivo lo dio Eddie Nketiah, quien firmó el 0-3 definitivo y desató la fiesta en el banquillo del Crystal Palace.

La eliminación dejó un sabor amargo en el Fulham, que contó en las gradas con la presencia del actor Hugh Grant, fiel seguidor del equipo, quien no pudo ocultar su decepción al ver a su equipo quedarse fuera de la competencia.

¿Cuáles son los otros rivales de FA Cup?

Mientras el Palace celebraba su tercera presencia en Wembley en los últimos nueve años, el Fulham deberá centrar ahora sus esfuerzos en la Premier League.

Por su parte, las semifinales de la FA Cup aún esperan a los ganadores de los cruces entre Brighton vs. Nottingham Forest, Preston North End vs. Aston Villa y Bournemouth vs. Manchester City.

