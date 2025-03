David Benavídez dice que está intentando negociar pelea con Bivol

David Benavídez, retador oficial de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), comentó que todavía está intentando negociar la pelea obligatoria con Dmitry Bivol por el campeonato indiscutido de la división.

En declaraciones a DAZN, Benavídez expresó que tiene la esperanza de que el enfrentamiento con Bivol pueda concretarse para septiembre a pesar de que el ruso no ha mostrado interés.

“Ahora mismo estamos intentando negociar la pelea. Podría estar en proceso para septiembre, pero no lo sabemos. En el boxeo, no todo está al cien por ciento asegurado. Seguiremos intentando negociar la pelea. Si no se da, no se da, pero esa es la que estamos intentando concretar”, dijo.

Dmitry Bivol es el campeón indiscutido de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

El Monstruo Mexicano, tras defender su puesto como retador obligatorio del CMB al vencer a David Morrell Jr., aseguró que su intención era obtener la oportunidad de pelear por el campeonato indiscutido de las 175 libras y el organismo ordenó el combate.

Sampson Lewkowicz confirmó que se le envió una jugosa propuesta a Dmitry Bivol, pero no recibieron respuesta alguna. Esto puede deberse a que hace poco Turki Alalshikh declaró que no estaba interesado en llevar a cabo este duelo, ya que quiere que haga la trilogía con Artur Beterbiev.

Por los momentos, David Benavídez esperará hasta el 8 de abril -día en que vence el plazo para negociar la pelea obligatoria- para ver qué decisión toma el ruso. De no aceptarlo, su promotor confía en que el CMB lo despojará del título y el mexoamericano podrá disputarlo posiblemente con Callum Smith.

Sampson Lewkowicz quiere que Benavídez pelee con Bivol o por el campeonato del CMB. Crédito: Ester Lin/Premier Boxing Champions Boxing | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de peso semicompleto a Artur Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

