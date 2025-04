América y Chivas llevarán el Clásico Femenil a Estados Unidos

Por primera vez en la historia, el Clásico Femenil entre América y Chivas se jugará en Estados Unidos. La cita será el 17 de mayo de 2025 en el BMO Stadium de Los Ángeles, casa del Angel City FC y del LAFC, dos de los clubes más populares de la MLS y la NWSL.

El anuncio, realizado este lunes, marca un momento clave en la evolución de la Liga MX Femenil.

No se trata solo de un partido; es una declaración de principios: el fútbol femenil está listo para conquistar nuevos escenarios y seguir creciendo en visibilidad y alcance.

Un clásico que cruza fronteras



“Para nosotras como jugadoras es un logro poder traer este partido acá y jugar en otro país”, declaró Jacqueline Rodríguez, defensora de Chivas, en conferencia de prensa, según informó Los Angeles Times.

“Estamos conscientes que solo dos equipos como Chivas y América pueden lograrlo, en venir. Los dos clubes tienen una gran afición acá. Ojalá puedan hacerse presente el día del juego y darles un gran espectáculo”.

Además del atractivo deportivo, el evento se perfila como una experiencia cultural completa. Los organizadores anunciaron que habrá una “Fiesta Futbolera” antes del partido, con mariachi en vivo, comida típica mexicana como tortas ahogadas, la presencia de las mascotas de ambos equipos, trofeos y más actividades pensadas para toda la familia.

El anuncio fue acompañado por figuras destacadas del fútbol y el entretenimiento. Mia Hamm, leyenda del fútbol estadounidense y copropietaria del Angel City FC, estuvo presente para respaldar la iniciativa, junto al actor Jaime Camil, conocido fan del LAFC.

Por parte del América, la defensa Jocelyn Orejel compartió su entusiasmo: “Muy emocionada realmente… Cada vez que me toca venir a jugar contra Angel City FC con mi equipo a Los Ángeles, siempre hemos tenido una gran asistencia de aficionados, así que no me puedo imaginar cómo será cuando vayamos a enfrentar a Chivas. Siempre hemos tenido el apoyo de la afición y ellas tendrán la oportunidad de también sentir este ambiente. El poder traer el Clásico que vivimos en México y vivirlo”.

La llegada del Clásico Femenil a territorio estadounidense no solo reafirma la pasión de los fans por este deporte, sino que representa una nueva etapa para las futbolistas mexicanas. Una en la que su talento cruza fronteras y sigue inspirando.

Las entradas del partido amistoso estarán a la venta desde el jueves 10 de abril a las 10 de la mañana.





