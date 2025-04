Belinda perdió a su gato y pide ayuda para encontrarlo

Belinda vive un momento de preocupación. Esta semana, la cantante mexicana informó que su gato, llamado Glen, se perdió.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Bella traición” compartió un breve mensaje en el que contaba que su mascota tenía varios días desaparecida.

“No encontramos a Glen, mi gato, desde hace unos días. Estoy un poco triste”, escribió la cantante de 35 años.

En otra publicación, la cantante compartió una foto de su gato y pidió ayuda para encontrarlo. “Ayúdenme a encontrarlo”, añadió.

Hasta el momento, Belinda no ha encontrado a su gato, pero mantiene la esperanza de que aparezca pronto.

La desaparición del gato de Belinda ocurre poco después de que adoptara una pequeña cabra a la que llamó Flora.

Belinda fue al hospital de emergencia

En febrero, la cantante mexicana, sorprendió al informar que tuvo que ir al hospital de emergencia.

En ese momento, a través de sus historias de Instagram, la cantante de “Bella traición” compartió una foto de su brazo con una intravenosa.

“Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias por sus mensajitos”, escribió Belinda, quien actualmente se encuentra de viaje en Medellín, Colombia.

Tras compartir la noticia, Belinda habló sobre lo que la llevó al hospital en una reciente entrevista en el canal de YouTube POSTAmx.

La cantante de 35 años contó que su salud se ha deteriorado debido al exceso de trabajo y poco descanso.

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó obviamente de tantos viajes, tanto trabajo, no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones”, dijo.

Aunque no compartió detalles específicos de lo que le ocurrió, aseguró que no es la primera vez que tiene que ir al hospital por algo así.

“El cuerpo reciente mucho el trabajo en exceso y ya van varias veces que, dos veces, tres veces, que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital de urgencia porque no estoy bien”, dijo.

