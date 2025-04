Manuel Mijares desmiente su retiro de la escena musical

Vaya susto causó el cantante Manuel Mijares hace unos días al colocar un inesperado mensaje en redes sociales donde dio a conocer que se tomaría un descanso de los escenarios. Y es que mientras unos apoyaron esta decisión, otros no tardaron en interpretarlo como un “adiós” al mundo de la música.

“La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas (…) Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre. En los próximos días les daré más información. Gracias por estar siempre conmigo“, son las palabras con las que el famoso encendió las alarmas entre sus fans.

De cara a la ola de especulaciones que se generaron al respecto, el denominado “Soldado del Amor” optó por salir a aclarar que se trató solo de un malentendido y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“No, no, no, cero, cero, cero. Se salió un poquito de contexto porque no dijimos que me iba a retirar“, dijo en entrevista con el programa ‘Hoy’ al ser cuestionado al respecto.

Por el contrario, Manuel Mijares explicó que su descanso de los escenarios está motivado por otro proyecto que requiere de su tiempo y atención. Sin embargo, su público más fiel puede esperar más de su música en los próximos meses.

“Por ahí fue y me empezaron a llamar cuates y la gente, cosa que agradezco al público que se preocupó, a mis amigos, a mi familia, a los medios, lo agradezco, pero no, estamos bien, estamos bien“, añadió.

Por su parte, la conductora del matutino Andrea Legarreta expresó su opinión con respecto al comunicado de Mijares y abogó por el público al señalar que la redacción propició dicho malentendido.

“Se salió de contexto porque cuando ves un comunicado así: tan formal y con estas palabras como de una ausencia, sí saca de onda. Si a lo mejor él se hubiera ido a tomar el descanso, sin sacar el comunicado, nadie se daría cuenta”, indicó la también actriz.

Seguir leyendo:

• ¿Manuel Mijares dedicó su nuevo álbum a Lucero? La cantante responde

• Lucero destapa por qué decidió televisar su boda con Mijares

• Lucero calificó como un “fracaso” su divorcio con Mijares